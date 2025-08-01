Це рятує F-16 від ракет РФ: ЗМІ з’ясували нестандартну тактику ЗСУ

Як зазначає видання, для українських Повітряних сил критично важливими стали розосередження та мобільність. Але через те, що Україна не змогла побудувати допоміжну інфраструктуру - військові покладаються на інші рішення.

Зокрема, знищенню винищувачів вдалося запобігти завдяки "розпорошенню". Американський генерал Джеймс Хекер вважає, що Україна втратила відносно мало своїх літаків на землі, бо "вони дуже рідко злітають і приземляються на одному й тому ж аеродромі.

Це пов'язано з тим, що під час обслуговування F-16 Україна покладається на мобільні комплекси, встановлені на вантажівках. Вони замінили класичні стаціонарні бази.

"Один з нових комплексів має командний пункт та робочі місця для планування місій та брифінгів для пілотів, а також місце для відпочинку особового складу, а інший – майстерню для випробування та підготовки зброї та вантажівки для встановлення боєприпасів на літаки", - пише видання.

Водночас Росія не "розпорошувала" свої літаки до моменту, поки аеродроми не почали атакувати безпілотники. Таким чином українці мали більше успіху в атаках на російські авіабази, аніж росіяни на українські.

F-16 для України

Нідерланди, Данія та Бельгія очолили авіаційну коаліцію з передачі винищувачів F-16 Україні. У липні 2024 року Нідерланди офіційно погодили експорт 24 літаків, а вже в серпні перші F-16 прибули до українських Повітряних сил. Деталі щодо кількості та джерел постачання залишаються засекреченими.

Наприкінці серпня Україна втратила один з отриманих винищувачів під час відбиття масованої атаки Росії. Унаслідок катастрофи 26 серпня загинув досвідчений пілот Олексій Месь із позивним "Мунфіш".