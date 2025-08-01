Это спасает F-16 от ракет РФ: СМИ выяснили нестандартную тактику ВСУ

Как отмечает издание, для украинских Воздушных сил критически важными стали рассредоточение и мобильность. Но из-за того, что Украина не смогла построить вспомогательную инфраструктуру - военные полагаются на другие решения.

В частности, уничтожение истребителей удалось предотвратить благодаря "распылению". Американский генерал Джеймс Хекер считает, что Украина потеряла относительно мало своих самолетов на земле, потому что "они очень редко взлетают и приземляются на одном и том же аэродроме.

Это связано с тем, что при обслуживании F-16 Украина полагается на мобильные комплексы, установленные на грузовиках. Они заменили классические стационарные базы.

"Один из новых комплексов имеет командный пункт и рабочие места для планирования миссий и брифингов для пилотов, а также место для отдыха личного состава, а другой - мастерскую для испытания и подготовки оружия и грузовики для установки боеприпасов на самолеты", - пишет издание.

В то же время Россия не "распыляла" свои самолеты до момента, пока аэродромы не начали атаковать беспилотники. Таким образом украинцы имели больше успеха в атаках на российские авиабазы, чем россияне на украинские.

F-16 для Украины

Нидерланды, Дания и Бельгия возглавили авиационную коалицию по передаче истребителей F-16 Украине. В июле 2024 года Нидерланды официально согласовали экспорт 24 самолетов, а уже в августе первые F-16 прибыли в украинские Воздушные силы. Детали по количеству и источникам поставок остаются засекреченными.

В конце августа Украина потеряла один из полученных истребителей во время отражения массированной атаки России. В результате катастрофы 26 августа погиб опытный пилот Алексей Месь с позывным "Мунфиш".