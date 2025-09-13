"Это не разменная монета": Зеленский заявил, что россияне не могут захватить Восток
Президент Владимир Зеленский считает, что российские войска не смогут захватить Восток Украины. Это не может быть разменной монетой с врагом.
Об этом заявил Зеленский во время Ежегодной конференции YES 2025, организованной Фондом Виктора Пинчука, сообщает РБК-Украина.
По его словам, оккупанты не имеют успеха на поле боя, а "давление происходит через дроны, учения на территории Беларуси и тому подобное".
Зеленский предполагает, что вражеские войска попытаются сделать еще несколько наступательных действий.
"Если партнеры будут поддерживать, в наших ВСУ я уверен, я думаю, это скоро поймут и наши ближайшие стратегические партнеры, что успеха и возможности оккупировать восток у них нет, а значит это не может быть никакой разменной монетой", - заявил президент.
Ситуация на фронте
Напомним, за минувшие сутки на фронте произошло 183 боевых столкновения. Больше всего атак фиксируют на Покровском, Лиманском, Новопавловском направлениях. Россияне ежедневно пытаются прорвать оборону ВСУ.
За лето российские силы активизировали боевые действия на Сумском направлении, а также в Днепропетровской области, где захватчики пытаются закрепиться.
Ранее Зеленский сообщал, что ВСУ полностью сорвали наступательную операцию россиян на Сумы.
"Есть результаты на Сумщине: по состоянию на сегодня можем констатировать, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана нашими силами", - сказал глава государства.
