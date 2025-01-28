Це роблять тільки 11% громадян. Поліція звернулася до українців з важливим проханням

Зокрема, проблема актуальна для дітей, які повертаються пізно зі школи або додаткових занять. Згідно з результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг", 31% дітей в Україні зовсім не мають світловідбиваючих елементів на одязі, 26% інколи їх носять, а 39% – використовують постійно.

Чому флікери важливі

Світловідбивальні елементи значно підвищують видимість пішоходів на дорозі:

темний одяг без флікерів видно лише за 10 метрів,

світлий одяг – за 40 метрів,

одяг із флікером – за 150 метрів.

Щоб стати більш помітним на дорозі варто дотримуватися таких порад:

носіть флікери білого чи лимонно-жовтого кольору розміром від 15 кв. см;

розміщуйте їх на рюкзак, одяг та рухливі частини тіла (зап’ястя, щиколотки);

обирайте світлий верхній одяг у темний час доби;

переходьте дорогу лише на пішохідних переходах та за можливості у групі людей;

використовуйте ліхтарик і тримайте телефон зарядженим;

допомагайте переходити дорогу дітям, літнім людям і людям з інвалідністю.

Правоохоронці нагадують, що світловідбивальні елементи можуть врятувати життя ваших дітей та вас самих.