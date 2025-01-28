Это делают только 11% граждан. Полиция обратилась к украинцам с важной просьбой

Светоотражающие элементы, такие как фликеры, могут спасти жизнь в темное время суток, особенно зимой, когда световой день короче. Однако только 11% украинцев регулярно их используют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
В частности, проблема актуальна для детей, которые возвращаются поздно из школы или дополнительных занятий. Согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", 31% детей в Украине совсем не имеют светоотражающих элементов на одежде, 26% иногда их носят, а 39% – используют постоянно.
Светоотражающие элементы значительно повышают видимость пешеходов на дороге:
Чтобы стать более заметным на дороге стоит придерживаться таких советов:
Правоохранители напоминают, что светоотражающие элементы могут спасти жизнь ваших детей и вас самих.
Напомним, РБК-Украина ранее писало, как водителям нужно настраивать фары, чтобы в темное время суток улучшить видимость на дорогах.
Также мы рассказывали о том, почему важно носить фликеры на одежде в темное время суток независимо от времени года.
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