Пугало у російській формі тільки ворон відганятиме: Зеленський про мобілізацію

"Я думаю, що він може привести в Україні навіть понад 300 тисяч мобілізованих людей. Тільки це не російські військові", - заявив Зеленський.

За його словами, одягнути людину у форму не буде означати, що вона стала військовим спеціалістом.

"Він може взяти лякало, яке стоїть у полі, і одягнути у російську форму, але це лякало тільки ворон відганятиме. От і все", - додав президент.

Зеленський підкреслив, що мобілізовані росіяни проти серйозних українських військ нічого вдіяти не зможуть. Також президент вважає, що російський народ досі не може розкусити Путіна, що йому байдуже, скільки росіян загине на війні.