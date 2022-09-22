ua ru
Чт, 22 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Путіну буде складно набрати 300 тисяч людей для війни в Україні, - британська розвідка

Новость на русском →
Москва, Четвер 22 вересня 2022 09:18
Путіну буде складно набрати 300 тисяч людей для війни в Україні, - британська розвідка Фото: Путіну буде складно набрати 300 тисяч людей
Автор: Олександр Білоус

Мобілізація біля Росії зіткнеться логістичними і адміністративними труднощами. Путін іде на великий політичний ризик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як наголошується у зведенні, 21 вересня 2022 року російський президент Володимир Путін оголосив "часткову мобілізацію" для підтримки венних дій в Україні. Пізніше військовий міністр Сергій Шойгу заявив, що це вимагатиме мобілізації 300 тисяч військовослужбовців резерву.

"Росії, швидше за все, доведеться зіткнутися з логістичними та адміністративними проблемами навіть при наборі 300 тисяч осіб... Вони навряд чи будуть боєздатними протягом кількох місяців", - йдеться у повідомленні

У Міноборони Британії вважають, що навіть ця обмежена мобілізація, швидше за все, буде вкрай непопулярна серед частини населення Росії, а "Путін йде на значний політичний ризик, сподіваючись створити таку необхідну бойову міць".

"Цей крок фактично є визнанням того, що Росія вичерпала запас добровольців, які бажають воювати в Україні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін 21 вересня віддав наказ про першу мобілізацію Росії з часів Другої світової війни і підтримав план анексії території України, попередивши Захід, що він не блефує, коли каже, що готовий застосувати ядерну зброю .

Глава військового відомства РФ Серій Шойгу заявив, що в ході мобілізації Росія планує призвати до армії 300 тисяч людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Вторгнення Росії до України
NEWS
РФ стягує сили до Запорізької області, а біля Лиману тривають операції: карти боїв на ранок
РФ стягує сили до Запорізької області, а біля Лиману тривають операції: карти боїв на ранок
DAILY
Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну "референдуми" та мобілізація в Росії
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну "референдуми" та мобілізація в Росії