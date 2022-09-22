Путіну буде складно набрати 300 тисяч людей для війни в Україні, - британська розвідка
Мобілізація біля Росії зіткнеться логістичними і адміністративними труднощами. Путін іде на великий політичний ризик.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .
Як наголошується у зведенні, 21 вересня 2022 року російський президент Володимир Путін оголосив "часткову мобілізацію" для підтримки венних дій в Україні. Пізніше військовий міністр Сергій Шойгу заявив, що це вимагатиме мобілізації 300 тисяч військовослужбовців резерву.
"Росії, швидше за все, доведеться зіткнутися з логістичними та адміністративними проблемами навіть при наборі 300 тисяч осіб... Вони навряд чи будуть боєздатними протягом кількох місяців", - йдеться у повідомленні
У Міноборони Британії вважають, що навіть ця обмежена мобілізація, швидше за все, буде вкрай непопулярна серед частини населення Росії, а "Путін йде на значний політичний ризик, сподіваючись створити таку необхідну бойову міць".
"Цей крок фактично є визнанням того, що Росія вичерпала запас добровольців, які бажають воювати в Україні", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російський президент Володимир Путін 21 вересня віддав наказ про першу мобілізацію Росії з часів Другої світової війни і підтримав план анексії території України, попередивши Захід, що він не блефує, коли каже, що готовий застосувати ядерну зброю .
Глава військового відомства РФ Серій Шойгу заявив, що в ході мобілізації Росія планує призвати до армії 300 тисяч людей.
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