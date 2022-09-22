Падіння режиму Путіна не означатиме завершення війни в Україні, - Зеленський

В Україні не очікують на завершення війни у разі падіння режиму президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Я не пов'язую падіння режиму Путіна з кінцем війни. Режим точно закінчиться. Коли? Це вирішує російський народ", - заявив президент.

За його словами, замість Путіна прийде інша людина, проте питання у філософії режиму та ставлення до України.

"Якщо вони не змінять доктрину, то не важливо, хто буде замість нього, молодий чоловік, старий і таке інше. Питання в тому, щоб людина перевернула свій мозок, хотіла жити у світі, ставилася до сусідів з повагою", - заявив Зеленський.

Президент сказав, що вже не чекає на переворот у розумі та політиці Путіна, тому вважає необхідним ставати потужними на полі бою.

"Сьогоднішній режим у Росії розуміє лише силу", - додав Зеленський.