Падіння режиму Путіна не означатиме завершення війни в Україні, - Зеленський
В Україні не очікують на завершення війни у разі падіння режиму президента РФ Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Я не пов'язую падіння режиму Путіна з кінцем війни. Режим точно закінчиться. Коли? Це вирішує російський народ", - заявив президент.
За його словами, замість Путіна прийде інша людина, проте питання у філософії режиму та ставлення до України.
"Якщо вони не змінять доктрину, то не важливо, хто буде замість нього, молодий чоловік, старий і таке інше. Питання в тому, щоб людина перевернула свій мозок, хотіла жити у світі, ставилася до сусідів з повагою", - заявив Зеленський.
Президент сказав, що вже не чекає на переворот у розумі та політиці Путіна, тому вважає необхідним ставати потужними на полі бою.
"Сьогоднішній режим у Росії розуміє лише силу", - додав Зеленський.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки, на якому обговорили реакцію на мобілізацію та "референдуми".
Також, Зеленський розповів, від чого залежать терміни закінчення війни в Україні.
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