Пугало в российской форме только ворон будет отгонять: Зеленский о мобилизации

"Я думаю, что он может привести в Украину даже более 300 тысяч мобилизованных людей. Только это не российские военные", - заявил Зеленский.

По его словам, одеть человека в форму не будет означать, что он стал военным специалистом.

"Он может взять стоящее в поле пугало и одеть в российскую форму, но это пугало только ворон будет отгонять. Вот и все", - добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что мобилизованные россияне против серьезных украинских войск ничего поделать не смогут. Также президент считает, что российский народ до сих пор не может раскусить Путина, что ему безразлично, сколько россиян погибнет на войне.