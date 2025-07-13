"Це не ПТСР": лікар пояснив, хто справді має діагноз і кого дурять соцмережі

Хто справді має ПТСР, а хто - ні

"Зараз хто тільки не говорить про ПТСР. Це численні публікації в інтернеті, дописи блогерів про його масову поширеність тощо", - каже психіатр. Він підкреслює: термін набув занадто широкого використання, яке не відповідає клінічній дійсності.

За медичними критеріями, ПТСР (post-traumatic stress disorder) розвивається тільки після події, що безпосередньо загрожувала життю людини. Це може бути участь у бойових діях, перебування під обстрілом або інша екстремальна ситуація, що несла реальну загрозу.

"Йдеться про учасників бойових дій та цивільних осіб, які постраждали від обстрілів тощо. Усе інше - це не ПТСР. Це тривожні, депресивні або тривожно-депресивні реакції", - наголошує Борис Михайлов.

Міф про "масовий" ПТСР

Важливо також зазначити: навіть серед тих, хто справді пережив надзвичайно травматичні події, ПТСР виникає далеко не завжди.

"До речі, в учасників бойових дій частота ПТСР становить не більше 10-15%", - підкреслює лікар.

Ці дані значно нижчі за очікування і свідчать, що організм має потужні ресурси адаптації. Та водночас це ще раз доводить - не можна навмання роздавати серйозні діагнози на основі TikTok-тестів чи самопочуття після поганих новин.

Якщо це справжній ПТСР

У випадку, коли діагноз ПТСР підтверджено фахівцем, людині обов’язково потрібне професійне лікування і реабілітація. Це комплексна терапія, яка включає медикаменти, психотерапію та тривалу підтримку.

"ПТСР не зникає сам собою. Але при правильному лікуванні люди можуть повертатися до повноцінного життя", - додає психіатр.

Чому це небезпечно - плутати все з ПТСР

Самодіагностика і хаотичне використання терміна ПТСР не просто вводять в оману. Це може перешкодити людям отримати правильне лікування, якщо замість тривожного чи депресивного стану вони будуть помилково шукати рішення "від ПТСР".

"Треба чітко розуміти, що є різні типи реакцій на стрес, і тільки фахівець може визначити, що з вами насправді відбувається", - резюмує Борис Михайлов.