"Это не ПТСР": врач объяснил, кто действительно имеет диагноз и кого обманывают соцсети

Кто действительно имеет ПТСР, а кто - нет

"Сейчас кто только не говорит о ПТСР. Это многочисленные публикации в интернете, сообщения блогеров о его массовой распространенности и так далее", - говорит психиатр. Он подчеркивает: термин получил слишком широкое использование, которое не соответствует клинической действительности.

По медицинским критериям, ПТСР (post-traumatic stress disorder) развивается только после события, которое непосредственно угрожало жизни человека. Это может быть участие в боевых действиях, пребывание под обстрелом или другая экстремальная ситуация, которая несла реальную угрозу.

"Речь идет об участниках боевых действий и гражданских лицах, пострадавших от обстрелов и тому подобное. Все остальное - это не ПТСР. Это тревожные, депрессивные или тревожно-депрессивные реакции", - отмечает Борис Михайлов.

Миф о "массовом" ПТСР

Важно также отметить: даже среди тех, кто действительно пережил чрезвычайно травматические события, ПТСР возникает далеко не всегда.

"Кстати, у участников боевых действий частота ПТСР составляет не более 10-15%", - подчеркивает врач.

Эти данные значительно ниже ожиданий и свидетельствуют, что организм имеет мощные ресурсы адаптации. Но в то же время это еще раз доказывает - нельзя наугад раздавать серьезные диагнозы на основе TikTok-тестов или самочувствия после плохих новостей.

Если это настоящий ПТСР

В случае, когда диагноз ПТСР подтвержден специалистом, человеку обязательно нужно профессиональное лечение и реабилитация. Это комплексная терапия, которая включает медикаменты, психотерапию и длительную поддержку.

"ПТСР не исчезает сам по себе. Но при правильном лечении люди могут возвращаться к полноценной жизни", - добавляет психиатр.

Почему это опасно - путать все с ПТСР

Самодиагностика и хаотичное использование термина ПТСР не просто вводят в заблуждение. Это может помешать людям получить правильное лечение, если вместо тревожного или депрессивного состояния они будут ошибочно искать решение "от ПТСР".

"Надо четко понимать, что есть разные типы реакций на стресс, и только специалист может определить, что с вами на самом деле происходит", - резюмирует Борис Михайлов.