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Это не так просто. Резников спрогнозировал сроки побега россиян из Херсона

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Киев, Четверг 10 ноября 2022 21:59
Это не так просто. Резников спрогнозировал сроки побега россиян из Херсона Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

России потребуется как минимум неделя, чтобы вывести свои войсковые части из Херсона. Зима позволит и Украине, и РФ несколько накопить ресурсы для дальнейших боевых действий.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Вывести эти войска из Херсона за один-два дня не так-то просто. Как минимум, (это займет – ред.) одну неделю", - сказал он.

По его словам, российские войска численностью 40 тысяч человек еще находятся в Херсонской области.

Резников также сказал, что отступление армии РФ высвободит силы с обеих сторон для борьбы в другом месте. По его словам, Украина имеет силы безопасности и обороны численностью 1 млн человек для охраны границы протяженностью 2500 километров с Беларусью, Россией и временно оккупированными украинскими территориями.

Ранее сообщалось, что украинские военные установили флаг в центре села Качкаровка Бериславского района Херсонской области.

Кроме того, ранее украинские защитники сообщили об освобождении Снигиревки в Николаевской области. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что Николаев уже начал готовить гуманитарную помощь для населенного пункта.

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