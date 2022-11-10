Это не так просто. Резников спрогнозировал сроки побега россиян из Херсона

России потребуется как минимум неделя, чтобы вывести свои войсковые части из Херсона. Зима позволит и Украине, и РФ несколько накопить ресурсы для дальнейших боевых действий.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Вывести эти войска из Херсона за один-два дня не так-то просто. Как минимум, (это займет – ред.) одну неделю", - сказал он.

По его словам, российские войска численностью 40 тысяч человек еще находятся в Херсонской области.

Резников также сказал, что отступление армии РФ высвободит силы с обеих сторон для борьбы в другом месте. По его словам, Украина имеет силы безопасности и обороны численностью 1 млн человек для охраны границы протяженностью 2500 километров с Беларусью, Россией и временно оккупированными украинскими территориями.