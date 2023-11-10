"Це не все пропало". Експерт роз'яснив заяву естонської розвідки про ініціативу РФ на фронті

Перехоплення Росією ініціативи на східному фронті, про що заявила естонська розвідка, не означає катастрофи. Попри перехоплення ініціативи, росіянам не вдалося досягнути жодних значних результатів.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Я не бачу на сьогодні такого надзвичайного сценарію, коли Росія внаслідок перехоплення ініціативи досягла чогось. Ми можемо скільки завгодно констатувати перехоплення ініціативи, але якщо подивитися на факти і на мапу, то якихось значних здобутків немає. Це не все пропало. Катастрофи немає", - сказав експерт.

Як пояснив Мусієнко, сьогодні на фронті тривають активні бойові дії. Російські війська пробують наступати і мають незначні тактичні успіхи, водночас українські сили дуже впевнено тримають оборону.

"На сьогодні ми можемо говорити фактами, а фактом є те, що російським військам не вдалося істотно просунутися, а українські сили тримають основні рубежі починаючи з Куп'янського напрямку і далі на Лиман та Бахмут, Мар'їнку тримають, Авдіївку тримають", - зазначив він.

Крім того, російські війська дещо знесилюються на східному напрямку, стверджує експерт. Про це, за його словами, свідчить те, що деякі нові російські підрозділи, які прибувають під Авдіївку, укомплектовані на 100% живою силою, але їх комплектація артилерією та бронетехнікою складає не більше 50%.

"Це значить, що українські війська знищують велику кількість бронетехніки, тому ворог покладається на живу силу та авіацію. І частково на артилерію", - пояснив експерт.

Мусієнко також додав, що ситуація довкола Авдіївки відіграє значну роль для України. Оскільки там тримається український контингент, це дає можливість Силам оборони розвивати дії на лівобережжі Херсонської області.

Заява естонської розвідки

Сьогодні естонська ERR опублікувала звіт розвідки Естонії, в якому йшлося про те, що Росія перехопила ініціативу на Донбасі і продовжує атакувати з підвищеною інтенсивністю.

"Це свідчить про те, що цілі РФ не змінилися: окупація обох областей у межах їхніх адміністративних кордонів залишається пріоритетним завданням", - зазначала естонська розвідка.

Водночас естонська розвідка прогнозувала, що погіршення погоди і прихід сезону бездоріжжя вплине на перебіг подій на фронті. В Естонії прогнозують, що українські та російські війська будуть намагатися посилити свої позиції перед зимою.

Втрати Росії під Авдіївкою

Крім того, сьогодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підбив підсумки місяця російських штурмів міста Авдіївка на Донбасі. За його словами, російські війська втратили 10 тисяч солдатів та багато техніки.

Зокрема, у своїх спробах захопити Авдіївку російська армія втратила понад 100 танків та сім літаків.