РФ заволоділа ініціативою на Донбасі. Естонська розвідка опублікувала свіжий аналіз

Росіянам вдалося заволодіти ініціативою в Луганській і Донецькій областях. Це свідчить про те, що цілі РФ щодо окупації регіону не змінилися.

Про це заявив Розвідувальний центр Сил оборони Естонії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Основна інформація про бої на Донбасі

Цього тижня збройні сили Російської Федерації продовжили атакувати з підвищеною інтенсивністю. Основні бої велися на двох ділянках фронту: на лінії Авдіївка-Мар'їнка в Донецькій області та лінії Куп'янськ-Сватове в Луганській області

Зазначається, що протягом останнього тижня російські сили в середньому атакували по 64 рази за добу - ЗС РФ вистачає живої сили і техніки, щоб тримати українські війська під постійною напругою.

"До сьогоднішнього дня росіяни заволоділи ініціативою в Луганській і Донецькій областях. Це свідчить про те, що цілі РФ не змінилися: окупація обох областей у межах їхніх адміністративних кордонів залишається пріоритетним завданням", - додав Розвідувальний центр Сил оборони Естонії.

Бої за Авдіївку

Також військові Естонії проаналізували триваючі бої за Авдіївку. Там допустили, що ця ділянка фронту залишиться точкою докладання основних сил ЗС РФ.

"З одного боку, Росія може видати захоплення Авдіївки як політичну перемогу, з іншого, завоювання міста дасть змогу створити буферну зону перед Донецьком глибиною близько 10 кілометрів", - підсумувала розвідка.

Таким чином, контроль над Авдіївкою відкине українську артилерію і відкриє додаткові логістичні маршрути. В Естонії додали, що попри те, що обидві сторони зазнають значних втрат, за останньою інформацією, українська оборона тримає удар.

Вплив розпутиці на перебіг бойових дій

В естонській розвідці повідомили, що свій вплив на перебіг бойових дій чинить і період розпутиця, що настав.

Протягом наступних одного-двох тижнів вплив погоди на перебіг бойових дій зросте ще сильніше. Таким чином, протягом місяця або двох буде ускладнено пересування важкої техніки і бронемашин до затвердіння ґрунту в результаті морозів.

"Ймовірно, що як Збройні сили України, так і ЗС РФ намагатимуться посилити свої позиції перед настанням зими", - повідомила розвідка.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Сили оборони України відбили більше 25 атак противника на Мар'їнському напрямку, наступають на Мелітопольському напрямку. Минулої доби сталося 69 бойових зіткнень.

Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ встановили контроль над позиціями від Антонівського залізничного мосту на північ від Заплави до Антонівського дорожнього мосту на північ від Олешок.

Втрати Росії у війні в Україні на п'ятницю, 10 листопада, становлять 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 309 520 військових.