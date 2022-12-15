Це не проксі-війна. Росія не воює ні зі США, ні з НАТО, - Держдеп

Державний департамент США наголосив, що Росія здійснила нічим не спровоковане і незаконне вторгнення на територію суверенної України. При цьому поширює хибну думку, що нібито вона воює зі США і всім НАТО.

Як заявив Прайс, у Держдепі чули багато неправди з боку Москви по будь-яких питаннях, у тому числі, що Росія воює зі США і НАТО. Проте це ніяка не "проксі-війна", а Росія просто напала на суверенну сусідню країну - Україну, яка не зробила нічого, щоб заслужити таку агресію проти себе.

"Тому на інші країни світу, зокрема США, а також десятки наших партнерів, покладено обов'язок допомагати Україні захищатися. Саме цим ми і займаємося: ми передали Україні оборонне озброєння на понад 20 млрд доларів. Це саме те, що потрібно українцям для протистояння російському вторгненню та стримування спроб агресора захопити нові території України", - підкреслив речник Держдепу.

При цьому Прайс відзначив чудові здібності українських військових, які продемонстрували не лише свою рішучість, а й ефективність стратегії. Вони не лише успішно відбивають російські атаки, а й проводять контрнаступи та відвойовують території, які російські сили намагалися вивести з-під їхнього контролю.

"Так, у вересні держсекретар США Ентоні Блінкен був у Києві, і наші українські партнери сповістили його про початок першої фази контрнаступу. А за наступні кілька місяців українські війська відвоювали великі шматки своєї території.

Тож, можна з упевненістю сказати, що саме та підтримка, яку ми надаємо Україні, є найбільш ефективною та необхідною для наших партнерів", - підтвердив представник Держдепу дії американського уряду.

Він зауважив, що США підтримують не тільки саму Україну. Сполучені Штати разом із союзниками підтримують саме принцип: жодна країна не має права довільно перекроювати карти та кордони за власним бажанням.

"Великі країни не повинні мати можливість тероризувати своїх сусідів за принципом "хто сильніший, той і правий". Ми хочемо якомога зрозуміліше донести це не лише до Росії, а й до інших країн, які можуть спробувати зневажити міжнародне право та основні положення Статуту ООН", - підкреслив Прайс.

При цьому речник Державного департаменту прокоментував закиди Росії та її поплічників щодо того, що Росія воює зі США, і наголосив на тому, що Америка ніколи не визнає подібних загарбницький дій, у тому числі анексій суверенних українських територій.

"Для нас та наших партнерів у всьому світі існують лише міжнародно визнані кордони України. Ми беремо до уваги ризики ескалації, але постачаємо Україні саме ті види озброєнь, які потрібні їй для захисту територіальної цілісності та суверенітету своєї країни. Агресивну загарбницьку війну веде лише одна сторона - Росія. Українці лише захищають те, що належить їм по праву, що визнає і решта світу", - резюмував Прайс.

На запитання щодо можливого спілкування із Росією, речник відповів, що Адміністрація США завжди намагалася мати стабільні і передбачувані відносини з Росією, і згадав наміри президента США Джо Байдена налагодити діалог з РФ ще під час зустрічі в Женеві у 2021 році.

"На жаль, від Росії була дуже однозначна відповідь: на нашу пропозицію вони відповіли тим, що зробили ці відносини ще більш нестабільними і непередбачуваними. Краще ілюстрації цьому, ніж незаконне вторгнення Росії в Україну на початку цього року, не придумати. Ми ясно дали зрозуміти, що після цього жодного збереження статус-кво бути не може", - підкреслив Прайс.

І додав, що США чітко заявляють: жодних переговорів з Росією щодо України без участі України бути не може.

"Це прерогатива виключно влади України та українського народу. Ми віримо у важливість підтримки діалогу, але насамперед продовжуємо підтримувати Україну і допомагати їй відбивати російську агресію. І ми робитимемо це стільки, скільки потрібно", - констатував він.