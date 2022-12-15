Это не прокси-война. Россия не воюет ни с США, ни с НАТО, - Госдеп

Государственный департамент США подчеркнул, что Россия совершила ничем не спровоцированное и незаконное вторжение на территорию суверенной Украины. При этом распространяет заблуждение, что якобы она воюет с США и всем НАТО.

Как заявил Прайс, в Госдепе слышали много лжи со стороны Москвы по любым вопросам, в том числе, что Россия сражается с США и НАТО. Однако это никакая не "прокси-война", а Россия просто напала на суверенную соседнюю страну - Украину, не сделавшую ничего, чтобы заслужить такую агрессию против себя.

"Поэтому на другие страны мира, в частности США, а также десятки наших партнеров, возложена обязанность помогать Украине защищаться. Именно этим мы и занимаемся: мы передали Украине оборонное вооружение более чем на 20 млрд долларов. Это именно то, что нужно украинцам для противостояния российскому вторжению и сдерживанию попыток агрессора захватить новые территории Украины", - подчеркнул спикер Госдепа.

При этом Прайс отметил отличные способности украинских военных, которые продемонстрировали не только свою решительность, но и эффективность стратегии. Они не только успешно отражают российские атаки, но и проводят контрнаступления и отвоевывают территории, которые пытались вывести российские силы из-под их контроля.

"Например, в сентябре госсекретарь США Энтони Блинкен был в Киеве, и наши украинские партнеры известили его о начале первой фазы контрнаступления. А за следующие несколько месяцев украинские войска отвоевали большие куски своей территории. Поэтому можно с уверенностью сказать, что именно та поддержка, которую мы оказываем Украине, является наиболее эффективной и необходимой для наших партнеров", - подтвердил представитель Госдепа действия американского правительства.

Он отметил, что США поддерживают не только саму Украину. Соединенные Штаты вместе с союзниками поддерживают именно принцип: ни одна страна не имеет права произвольно перекраивать карты и границы по собственному желанию.

"Большие страны не должны иметь возможность терроризировать своих соседей по принципу "кто сильнее, тот и прав". Мы хотим как можно понятнее донести это не только до России, но и других стран, которые могут попытаться попрать международное право и основные положения Устава ООН", - подчеркнул Прайс.

При этом представитель Государственного департамента прокомментировал упреки России и ее приспешников относительно того, что Россия воюет с США, и отметил, что Америка никогда не признает подобных захватнических действий, в том числе аннексии суверенных украинских территорий.

"Для нас и наших партнеров во всем мире существуют только международно признанные границы Украины. Мы принимаем во внимание риски эскалации, но поставляем Украине именно те виды вооружений, которые ей нужны для защиты территориальной целостности и суверенитета своей страны. Агрессивную захватническую войну ведет только одна сторона - Россия. Украинцы только защищают то, что принадлежит им по праву, что признает и остальной мир", - резюмировал Прайс.

На вопрос о возможном общении с Россией, спикер заявил, что Администрация США всегда пыталась иметь стабильные и предсказуемые отношения с Россией, и вспомнил намерения президента США Джо Байдена наладить диалог с РФ еще во время встречи в Женеве в 2021 году.

"К сожалению, от России мы получили очень однозначный ответ: на наше предложение они ответили тем, что сделали эти отношения еще более нестабильными и непредсказуемыми. Лучше иллюстрации этому, чем незаконное вторжение России в Украину в начале этого года, не придумать. Мы ясно дали понять, что после этого никакой сохранности статус-кво быть не может", - подчеркнул Прайс.

И добавил, что США четко заявляют: никаких переговоров с Россией по Украине без участия Украины быть не может.

"Это прерогатива исключительно властей Украины и украинского народа. Мы верим в важность поддержки диалога, но прежде всего продолжаем поддерживать Украину и помогать ей отражать российскую агрессию. И мы будем делать это столько, сколько нужно", - констатировал он.