"Це не прогноз, це попередження": Центробанк Росії визнав, що економіка падає, - ЦПД
Центробанк Росії представив чотири сценарії розвитку економіки. І жоден із них не передбачає покращення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.
За даними Коваленко, Центробанк Росії представив чотири сценарії розвитку економіки, жоден з яких не передбачає покращення.
"Навіть у "базовому" варіанті - з нафтою по 55 доларів і без нових санкцій - зростання лише 0,5–1%", - пояснив він.
У "ризиковому" - офіційна інфляція понад 12%, падіння ВВП до 3,5%, а виснаження Фонду національного добробуту вже у 2026-му.
За словами Коваленка, фактично, голова Центрального банку Російської Федерації Ельвіра Набіулліна визнає, що якщо не зупинити війну і не почати переговори - економіка РФ впаде.
"Це не прогноз - це попередження системи самій собі", - зауважив він.
Економіка Росії занепадає
Зауважимо, що вже не перший місяць російська економіка втрачає стійкість на тлі затяжної війни і санкцій.
Ключові галузі стикаються з падінням, а банки готуються до можливого порятунку за рахунок держави.
Зокрема 4 вересня глава найбільшого банку РФ Сбербанку Герман Греф повідомив, що економіка Росії у другому кварталі 2025 року фактично зупинилася.
Варто зазначити, що Міжнародний валютний фонд очікував, що після двох років військового буму російська економіка повернеться до звичного стану стагнації та продовжить накопичувати відставання як від країн, що розвиваються, так і від розвинених країн.
За прогнозом МВФ за липень 2025 року, поточного року темпи зростання російського ВВП сповільняться до 0,9% і до 1,0% у 2026 році. У 2024 році зростання було на рівні з 4,1%.
Однак, за останніми оцінками, Росія витрачає на війну проти України половину свого бюджету.