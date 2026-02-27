UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Це проблема": в уряді Люксембургу обурились напливом чоловіків з України

Фото: в Люксембурзі зробили заяву про українських чоловіків (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

У Люксембурзі зростання кількості українських чоловіків призовного віку назвали проблемою на тлі надання військової допомоги Києву. В опозиції такі заяви розкритикували, наголосивши на неприпустимості морального тиску на біженців.

Позиція уряду Люксембургу

Міністр оборони Люксембургу Юріко Бакес заявила, що ситуація, коли країна надає зброю для захисту України, а в цей час до неї прибуває все більше молодих чоловіків-біженців, є суперечливою.

"Я думаю, що це фактично певна проблема, якщо, з одного боку, ми надаємо військову підтримку, щоб українці могли захищатися, а водночас до нас приїжджають молоді чоловіки", - зазначила Бакес.

Її підтримав міністр внутрішніх справ Леон Глоден. Він назвав "дивним" той факт, що люди, які мають воювати, приїжджають до країн ЄС як шукачі притулку, і закликав знайти спільне рішення на рівні Євросоюзу.

Реакція опозиції та волонтерів

Депутатка Сем Тансон гостро розкритикувала ці заяви. Вона наголосила, що надання прихистку - це конституційний обов’язок, а не символічний жест.

"Повернення до війни - це питання життя і смерті. Жоден міністр Люксембургу не може виносити моральну оцінку з цього приводу на відстані", - підкреслила Тансон.

Своєю чергою волонтери організації LUkraine зазначають, що проблема полягає не в людях, а в швидкості постачання зброї, через дефіцит якої на фронті гине багато добровольців.

Допомога Люксембургу

Попри дискусії, Люксембург залишається важливим партнером України. Країна вже виділила понад 400 млн євро допомоги. 

Також спільно з Естонією Люксембург очолює ІТ-коаліцію в рамках "Рамштайну".

Водночас статус тимчасового захисту для українців у країні продовжено до березня 2027 року.

Біженцям готують обмеження

Нагадаємо, раніше Норвегія змінила правила прийому біженців, посиливши вимоги саме для чоловіків з України, які не мають підстав для звільнення від служби.

Водночас у США над тисячами українців, які в’їхали за програмою Uniting for Ukraine, нависла загроза депортації через закінчення термінів дії гуманітарних паролів.

РБК-Україна також писало про те, чи досі раді бачити українців у Європі на п'ятому році повномасштабної війни та де підтримка наших громадян залишається найнищою.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзУкраїна