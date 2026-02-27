"Це проблема": в уряді Люксембургу обурились напливом чоловіків з України

Позиція уряду Люксембургу

Міністр оборони Люксембургу Юріко Бакес заявила, що ситуація, коли країна надає зброю для захисту України, а в цей час до неї прибуває все більше молодих чоловіків-біженців, є суперечливою.

"Я думаю, що це фактично певна проблема, якщо, з одного боку, ми надаємо військову підтримку, щоб українці могли захищатися, а водночас до нас приїжджають молоді чоловіки", - зазначила Бакес.

Її підтримав міністр внутрішніх справ Леон Глоден. Він назвав "дивним" той факт, що люди, які мають воювати, приїжджають до країн ЄС як шукачі притулку, і закликав знайти спільне рішення на рівні Євросоюзу.

Реакція опозиції та волонтерів

Депутатка Сем Тансон гостро розкритикувала ці заяви. Вона наголосила, що надання прихистку - це конституційний обов’язок, а не символічний жест.

"Повернення до війни - це питання життя і смерті. Жоден міністр Люксембургу не може виносити моральну оцінку з цього приводу на відстані", - підкреслила Тансон.

Своєю чергою волонтери організації LUkraine зазначають, що проблема полягає не в людях, а в швидкості постачання зброї, через дефіцит якої на фронті гине багато добровольців.

Допомога Люксембургу

Попри дискусії, Люксембург залишається важливим партнером України. Країна вже виділила понад 400 млн євро допомоги.

Також спільно з Естонією Люксембург очолює ІТ-коаліцію в рамках "Рамштайну".

Водночас статус тимчасового захисту для українців у країні продовжено до березня 2027 року.