"Это проблема": в правительстве Люксембурга возмутились наплывом мужчин из Украины

В Люксембурге рост количества украинских мужчин призывного возраста назвали проблемой на фоне оказания военной помощи Киеву. В оппозиции такие заявления раскритиковали, отметив недопустимость морального давления на беженцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Luxembourg Times.
Министр обороны Люксембурга Юрико Бакес заявила, что ситуация, когда страна предоставляет оружие для защиты Украины, а в это время в нее прибывает все больше молодых мужчин-беженцев, является противоречивой.
"Я думаю, что это фактически определенная проблема, если, с одной стороны, мы предоставляем военную поддержку, чтобы украинцы могли защищаться, а в то же время к нам приезжают молодые мужчины", - отметила Бакес.
Ее поддержал министр внутренних дел Леон Глоден. Он назвал "странным" тот факт, что люди, которые должны воевать, приезжают в страны ЕС как искатели убежища, и призвал найти общее решение на уровне Евросоюза.
Депутат Сэм Тансон остро раскритиковала эти заявления. Она подчеркнула, что предоставление убежища - это конституционная обязанность, а не символический жест.
"Возвращение к войне - это вопрос жизни и смерти. Ни один министр Люксембурга не может выносить моральную оценку по этому поводу на расстоянии", - подчеркнула Тансон.
В свою очередь волонтеры организации LUkraine отмечают, что проблема заключается не в людях, а в скорости поставки оружия, из-за дефицита которого на фронте гибнет много добровольцев.
Несмотря на дискуссии, Люксембург остается важным партнером Украины. Страна уже выделила более 400 млн евро помощи.
Также совместно с Эстонией Люксембург возглавляет ИТ-коалицию в рамках "Рамштайн".
В то же время статус временной защиты для украинцев в стране продлен до марта 2027 года.
Напомним, ранее Норвегия изменила правила приема беженцев, ужесточив требования именно для мужчин из Украины, которые не имеют оснований для освобождения от службы.
В то же время в США над тысячами украинцев, которые въехали по программе Uniting for Ukraine, нависла угроза депортации из-за окончания сроков действия гуманитарных паролей.
РБК-Украина также писало о том, до сих пор рады видеть украинцев в Европе на пятом году полномасштабной войны и где поддержка наших граждан остается самой низкой.