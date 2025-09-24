UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Це правильні речі: у ЄС відреагували на заяви Трампа про Україну та Росію

Реакція ЄС на заяви Трампа про Україну та Росію
Автор: Мілан Лєліч, Ірина Глухова

В Європейському Союзі схвально відреагували на останні заяви президента США Дональда Трампа стосовно України та Росії, заявивши, що налаштовані "дуже позитивно".

Як передає РБК-Україна, про це заявила Верховний представник ЄС Кая Каллас в коментарі журналістам.

За словами дипломатки, в ЄС "дуже позитивно" налаштовані стосовно останніх висловлювань Трампа.

"Все це правильні речі. Так, ми повинні припинити купувати російські енергоносії, так, Україна має виграти війну - і всі інші заяви, які він сьогодні зробив стосовно України та Росії", - сказала вона.

Глава європейської дипломатії назвала заяву Трампа "дуже сильною" та наголосила, що "раніше не чула в такому форматі". 

"Тож справді добре, що тепер ми перебуваємо в єдиному розумінні. Звичайно, як я вже сказала, усі глобальні гравці мають посилити тиск на Росію, щоб зупинити цю війну, адже очевидно, що вони лише загострюють ситуацію й не прагнуть миру. Тому будь-які дії в цьому напрямку з боку всіх учасників були б чудовими", - заявила Калас.

Заява Трампа

Напередодні у соцмережі Truth Social Трамп заявив, що Україна має шанс повністю відновити свою територіальну цілісність і навіть "піти ще далі".

Він пояснив, що це можливо завдяки часу, терпінню та фінансовій підтримці з боку Європи та НАТО.

Також американський лідер висловився й про Росію. За його словами, вона воює безрезультатно вже три з половиною роки, тоді як "справжня військова сила" здобула б перемогу за тиждень. Саме тому він порівняв РФ із "паперовим тигром" - тим, хто виглядає грізно, але не становить реальної загрози.

У відповідь президент України Володимир Зеленський назвав таку заяву дуже "позитивним сигналом".

Варто зауважити, що раніше Трамп неодноразово заявляв, що Україні доведеться поступитися територіями.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзДональд Трамп