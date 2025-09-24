Це правильні речі: у ЄС відреагували на заяви Трампа про Україну та Росію

За словами дипломатки, в ЄС "дуже позитивно" налаштовані стосовно останніх висловлювань Трампа.

"Все це правильні речі. Так, ми повинні припинити купувати російські енергоносії, так, Україна має виграти війну - і всі інші заяви, які він сьогодні зробив стосовно України та Росії", - сказала вона.

Глава європейської дипломатії назвала заяву Трампа "дуже сильною" та наголосила, що "раніше не чула в такому форматі".

"Тож справді добре, що тепер ми перебуваємо в єдиному розумінні. Звичайно, як я вже сказала, усі глобальні гравці мають посилити тиск на Росію, щоб зупинити цю війну, адже очевидно, що вони лише загострюють ситуацію й не прагнуть миру. Тому будь-які дії в цьому напрямку з боку всіх учасників були б чудовими", - заявила Калас.