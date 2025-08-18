UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зеленський в США Мирні переговори Війна в Україні

"Це потужна зброя": Шмигаль підтвердив виробництво крилатих ракет "Фламінго"

Фото: міністр оборони України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Українська крилата ракета "Фламінго" - це дуже потужна та далекобійна зброя. Подробиці щодо її характеристик будуть відомі, "коли прийде ключовий момент".

Як передає РБК-Україна, про це міністр оборони України Денис Шмигаль заявив під час презентації Програми діяльності уряду.

Глава Міноборони підтвердив, що в Україні запустили виробництво крилатих ракет "Фламінго".

"Це потужна зброя, далекобійна, дуже потужна і вона є. Це ключові подробиці. Все решту ми дізнаємося, коли прийде ключовий момент", - сказав Шмигаль.

Україна почала виробництво крилатих ракет "Фламінго"

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Україна розпочала серійне виробництво крилатих ракет "Фламінго" з дальністю польоту до 3000 кілометрів. Новинка має вдвічі потужнішу бойову частину за американські ракети Tomahawk.

Український фотокореспондент Єфрем Лукацький розмістив у своєму Facebook фото новинки й анонс більш детальної інформації.

Попри те, що окрім назви та заявленої дальності польоту ракети вказано не було, фахівці констатували, що таких ракет у світі небагато.

Експерти припускають, що на оприлюдненому фото, з величезною долею ймовірності - крилата ракета FP-5.

Її уже публічно демонстрували й оголошували її тактико-технічні характеристики. Модель цієї ракети ще на початку лютого 2025 року показала компанія Milanion Group на виставці IDEX-2025, що проходила в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ).

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниДенис ШмигальВійна в УкраїніРакети