"Це потужна зброя": Шмигаль підтвердив виробництво крилатих ракет "Фламінго"

Україна почала виробництво крилатих ракет "Фламінго"

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Україна розпочала серійне виробництво крилатих ракет "Фламінго" з дальністю польоту до 3000 кілометрів. Новинка має вдвічі потужнішу бойову частину за американські ракети Tomahawk.

Український фотокореспондент Єфрем Лукацький розмістив у своєму Facebook фото новинки й анонс більш детальної інформації.

Попри те, що окрім назви та заявленої дальності польоту ракети вказано не було, фахівці констатували, що таких ракет у світі небагато.

Експерти припускають, що на оприлюдненому фото, з величезною долею ймовірності - крилата ракета FP-5.

Її уже публічно демонстрували й оголошували її тактико-технічні характеристики. Модель цієї ракети ще на початку лютого 2025 року показала компанія Milanion Group на виставці IDEX-2025, що проходила в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ).