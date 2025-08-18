"Это мощное оружие": Шмыгаль подтвердил производство крылатых ракет "Фламинго"

Украина начала производство крылатых ракет "Фламинго"

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Украина начала серийное производство крылатых ракет "Фламинго" с дальностью полета до 3000 километров. Новинка имеет вдвое более мощную боевую часть, чем американские ракеты Tomahawk.

Украинский фотокорреспондент Ефрем Лукацкий разместил в своем Facebook фото новинки и анонс более подробной информации.

Несмотря на то, что кроме названия и заявленной дальности полета ракеты указано не было, специалисты констатировали, что таких ракет в мире немного.

Эксперты предполагают, что на обнародованном фото, с огромной долей вероятности - крылатая ракета FP-5.

Ее уже публично демонстрировали и объявляли ее тактико-технические характеристики. Модель этой ракеты еще в начале февраля 2025 года показала компания Milanion Group на выставке IDEX-2025, проходившей в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).