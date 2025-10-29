Это не ослабление НАТО. Вашингтон объяснил сокращение американских войск в Европе

Командование армии Соединенных Штатов в Европе и Африке подтвердило планы по передислокации части военного контингента из Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командования.

Командование подчеркнуло, что изменение в размещении американских военных сил "не изменит ситуацию с безопасностью в Европе".

"Это не означает вывод американских войск из Европы или ослабление обязательств перед НАТО и по статье 5 Североатлантического договора. Наоборот, это положительный знак роста потенциала и ответственности Европы", - говорится в заявлении.

Вашингтон анонсировал передислокацию 2-й боевой бригады 101-й воздушно-десантной дивизии на базу в штате Кентукки. Передислокация состоится в рамках "тщательно спланированного процесса", инициированного Пентагоном.

Напомним, США начали масштабное сокращение военного присутствия в Восточной Европе. Около 800 американских военных отзывают из Румынии, также планируется уменьшение контингента в Болгарии, Словакии и Венгрии.

В понедельник, 27 октября, было подтверждено решение о выводе части военных США из Румынии. Американские подразделения дислоцированы на базах Михаила Когелничану, Девеселу и Кимпия-Турзий, однако пока не известно, какую из них коснется сокращения.

Отметим, в НАТО заявили, что поддерживают тесную связь с правительством США по размещению войск в странах Европы после получения информации о намерениях сократить количество военных на восточном фланге Европы.

РБК-Украина ранее писало, что в начале года президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует сократить американский военный контингент в Европе на 20%.