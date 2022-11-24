Це помста тих, хто програв: Зеленський про регулярні обстріли Херсону та області

"Майже щогодини я отримую повідомлення про удари окупантів по Херсону та інших громадах області. Такий терор почався одразу після того, як російська армія була змушена втекти з Херсонської області", - заявив президент.

За словами Зеленського, це помста тих, хто програв. Воювати вони не вміють, а єдине, що поки можуть, - це тероризувати.

"Або енергетичний терор, або артилерійський, або ракетний - ось це і все, до чого деградувала Росія за теперішніх її керівників", - додав президент.

Глава держави запевнив, що тільки звільнення української землі та надійні гарантії безпеки для України можуть захистити наш народ від будь-яких російських ескалацій.