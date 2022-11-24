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Це помста тих, хто програв: Зеленський про регулярні обстріли Херсону та області

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Регулярні обстріли Херсона та інших населених пунктів правобережної частини області почалися одразу після того, як російська армія була змушена втекти звідти. Такий терор є помстою окупантів за те, що вони програли у цій битві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Майже щогодини я отримую повідомлення про удари окупантів по Херсону та інших громадах області. Такий терор почався одразу після того, як російська армія була змушена втекти з Херсонської області", - заявив президент.

За словами Зеленського, це помста тих, хто програв. Воювати вони не вміють, а єдине, що поки можуть, - це тероризувати.

"Або енергетичний терор, або артилерійський, або ракетний - ось це і все, до чого деградувала Росія за теперішніх її керівників", - додав президент.

Глава держави запевнив, що тільки звільнення української землі та надійні гарантії безпеки для України можуть захистити наш народ від будь-яких російських ескалацій.

Нагадаємо, що у четвер, 24 листопада, увечері російські окупанти обстріляли Херсон. Загинули чотири людини, є постраждалі.

Внаслідок обстрілів Херсона вранці пошкоджено кілька багатоквартирних та приватних будинків, а також дитячий садок, у якому розташовано "Пункт незламності".

У Херсоні сьогодні, 24 листопада повідомляють про обстріл міста. Є приліт у двір однієї з багатоповерхівок.

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Володимир ЗеленськийХерсонХерсонська областьВійна в Україні