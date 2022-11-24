Это месть проигравших: Зеленский о регулярных обстрелах Херсона и области

Регулярные обстрелы Херсона и других населенных пунктов правобережной части области начались сразу после того, как российская армия была вынуждена бежать оттуда. Такой террор является местью оккупантов за то, что они проиграли в этом сражении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Почти ежечасно я получаю сообщение об ударах оккупантов по Херсону и другим общинам области. Такой террор начался сразу после того, как российская армия была вынуждена бежать из Херсонской области", - заявил президент.
По словам Зеленского, это месть проигравших. Воевать они не умеют, а единственное, что пока могут - это терроризировать.
"Или энергетический террор, или артиллерийский, или ракетный - вот это и все, к чему деградировала Россия при нынешних ее руководителях", - добавил президент.
Глава государства заверил, что только освобождение украинской земли и надежные гарантии безопасности для Украины могут защитить наш народ от любых российских эскалаций.
Напомним, что в четверг, 24 ноября, вечером российские оккупанты обстреляли Херсон. Погибли четыре человека, есть пострадавшие.
В результате обстрелов Херсона утром повреждены несколько многоквартирных и частных домов, а также детский сад, в котором расположен "Пункт несокрушимости".
В Херсоне сегодня, 24 ноября, сообщают об обстреле города. Есть прилет во двор одной из многоэтажек.
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