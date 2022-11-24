Это месть проигравших: Зеленский о регулярных обстрелах Херсона и области

"Почти ежечасно я получаю сообщение об ударах оккупантов по Херсону и другим общинам области. Такой террор начался сразу после того, как российская армия была вынуждена бежать из Херсонской области", - заявил президент.

По словам Зеленского, это месть проигравших. Воевать они не умеют, а единственное, что пока могут - это терроризировать.

"Или энергетический террор, или артиллерийский, или ракетный - вот это и все, к чему деградировала Россия при нынешних ее руководителях", - добавил президент.

Глава государства заверил, что только освобождение украинской земли и надежные гарантии безопасности для Украины могут защитить наш народ от любых российских эскалаций.