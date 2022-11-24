У мережі повідомляють про обстріл Херсона, є "прильоти"
Фото: в мережі повідомляють про обстріл Херсона (Getty Images)
У Херсоні сьогодні, 24 листопада повідомляють про обстріл міста. Є приліт у двір однієї з багатоповерхівок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
"У Херсоні з самого ранку чути безперервні вибухи. Приліт у двір однієї з багатоповерхівок Херсона, у людей вибиті вікна, які попередньо без постраждалих... читачі повідомляють, що по останніх поверхах теж потрапило", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, вчора російські окупанти також обстріляли Херсон. Внаслідок атаки одна людина загинула.
Також ми писали, що в Херсонській області внаслідок ворожих обстрілів загинула 13-річна дитина, ще двоє отримали поранення.
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