"Це питання довіри": Литва закликає США не зволікати з санкціями проти РФ

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис заявив, що США мають виконати свої попередження, якщо хочуть зберегти довіру міжнародних партнерів.

"Я переконаний, що так. У цьому сенсі, як може бути інакше? Чого тоді варті такі попередження та такі сигнали? Їх потрібно впроваджувати. Це питання довіри", – сказав він журналістам.

Міністр національної оборони Литви Дайна Шакалене також наголосила, що час рішучих дій настав.

"Чи буде це черговою відстрочкою, як для якогось вічного боржника (Володимира) Путіна, чи ми нарешті побачимо ці дії? Ці дії потрібні", – підкреслила вона.

Президент США Дональд Трамп встановив Росії крайній термін до п’ятниці, щоб вона просунулась у питанні мирної угоди з Україною.

В іншому випадку, Вашингтон може запровадити нові економічні санкції. Зокрема, йдеться про вторинні тарифи, які зачеплять партнерів Москви - КНР та Індію.

Хоч Білий дім офіційно ще не підтвердив, які саме заходи розглядаються, візит спеціального посланця США Стіва Віткоффа до Кремля в середу став новим сигналом тиску.

Там він зустрівся з диктатор РФ Володимиром Путіним.