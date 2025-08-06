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"Це питання довіри": Литва закликає США не зволікати з санкціями проти РФ

Середа 06 серпня 2025 15:04
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"Це питання довіри": Литва закликає США не зволікати з санкціями проти РФ Фото: Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Міністри закордонних справ і оборони Литви публічно підтримали запровадження нових санкцій проти РФ у разі, якщо вона не дотримається вимог США щодо припинення вогню з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис заявив, що США мають виконати свої попередження, якщо хочуть зберегти довіру міжнародних партнерів.

"Я переконаний, що так. У цьому сенсі, як може бути інакше? Чого тоді варті такі попередження та такі сигнали? Їх потрібно впроваджувати. Це питання довіри", – сказав він журналістам.

Міністр національної оборони Литви Дайна Шакалене також наголосила, що час рішучих дій настав.

"Чи буде це черговою відстрочкою, як для якогось вічного боржника (Володимира) Путіна, чи ми нарешті побачимо ці дії? Ці дії потрібні", – підкреслила вона.

Президент США Дональд Трамп встановив Росії крайній термін до п’ятниці, щоб вона просунулась у питанні мирної угоди з Україною.

В іншому випадку, Вашингтон може запровадити нові економічні санкції. Зокрема, йдеться про вторинні тарифи, які зачеплять партнерів Москви - КНР та Індію.

Хоч Білий дім офіційно ще не підтвердив, які саме заходи розглядаються, візит спеціального посланця США Стіва Віткоффа до Кремля в середу став новим сигналом тиску.

Там він зустрівся з диктатор РФ Володимиром Путіним.

Дедлайн Трампа для РФ

Нагадаємо, нещодавно Трамп скоротив до 10 днів крайній термін для досягнення Росією миру з Україною. Новий дедлайн спливає 8 серпня. Попри заяви президента США у Кремлі заявили про намір продовжувати агресивну війну.

Крім того, спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф відвідає Російську Федерацію вже цього тижня.

У новому матеріалі РБК-Україна детально розбирало, якими будуть нові санкції США проти РФ.

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