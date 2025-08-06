"Это вопрос доверия": Литва призывает США не медлить с санкциями против РФ

Министры иностранных дел и обороны Литвы публично поддержали введение новых санкций против РФ в случае, если она не придерживается требований США о прекращении огня с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что США должны выполнить свои предупреждения, если хотят сохранить доверие международных партнеров.

"Я убежден, что да. В этом смысле, как может быть иначе? Чего тогда стоят такие предупреждения и такие сигналы? Их нужно внедрять. Это вопрос доверия", - сказал он журналистам.

Министр национальной обороны Литвы Дайна Шакалене также отметила, что время решительных действий настало.

"Будет ли это очередной отсрочкой, как для какого-то вечного должника (Владимира) Путина, или мы наконец увидим эти действия? Эти действия нужны", - подчеркнула она.

Президент США Дональд Трамп установил России крайний срок до пятницы, чтобы она продвинулась в вопросе мирного соглашения с Украиной.

В противном случае, Вашингтон может ввести новые экономические санкции. В частности, речь идет о вторичных тарифах, которые затронут партнеров Москвы - КНР и Индию.

Хотя Белый дом официально еще не подтвердил, какие именно меры рассматриваются, визит специального посланника США Стива Уиткоффа в Кремль в среду стал новым сигналом давления.

Там он встретился с диктатором РФ Владимиром Путиным.