"Это вопрос доверия": Литва призывает США не медлить с санкциями против РФ
Министры иностранных дел и обороны Литвы публично поддержали введение новых санкций против РФ в случае, если она не придерживается требований США о прекращении огня с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что США должны выполнить свои предупреждения, если хотят сохранить доверие международных партнеров.
"Я убежден, что да. В этом смысле, как может быть иначе? Чего тогда стоят такие предупреждения и такие сигналы? Их нужно внедрять. Это вопрос доверия", - сказал он журналистам.
Министр национальной обороны Литвы Дайна Шакалене также отметила, что время решительных действий настало.
"Будет ли это очередной отсрочкой, как для какого-то вечного должника (Владимира) Путина, или мы наконец увидим эти действия? Эти действия нужны", - подчеркнула она.
Президент США Дональд Трамп установил России крайний срок до пятницы, чтобы она продвинулась в вопросе мирного соглашения с Украиной.
В противном случае, Вашингтон может ввести новые экономические санкции. В частности, речь идет о вторичных тарифах, которые затронут партнеров Москвы - КНР и Индию.
Хотя Белый дом официально еще не подтвердил, какие именно меры рассматриваются, визит специального посланника США Стива Уиткоффа в Кремль в среду стал новым сигналом давления.
Там он встретился с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Дедлайн Трампа для РФ
Напомним, недавно Трамп сократил до 10 дней крайний срок для достижения Россией мира с Украиной. Новый дедлайн истекает 8 августа. Несмотря на заявления президента США в Кремле заявили о намерении продолжать агрессивную войну.
Кроме того, специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетит Российскую Федерацию уже на этой неделе.
В новом материале РБК-Украина подробно разбирало, какими будут новые санкции США против РФ.