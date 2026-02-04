"Це підло": Стармер зателефонував Трампу, щоб поговорити про Україну

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у розмові з президентом США Дональдом Трампом заявив, що атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України були особливо жорстокими, оскільки їх завдавали в період сильних морозів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Офісу британського прем'єра.

На тлі різкого похолодання і триваючих бойових дій тема захисту енергетичної інфраструктури України знову опинилася в центрі міжнародних обговорень. Увагу було приділено нічним атакам, які припали на період екстремально низьких температур.

Обговорення ситуації між Лондоном і Вашингтоном

У заяві Офісу прем'єр-міністра Великої Британії повідомляється про телефонну розмову між прем'єр-міністром Кіром Стармером і президентом США Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили поточну ситуацію в Україні.

Окрему увагу було приділено ударам Росії по енергетичній інфраструктурі, які відбулися в нічний час.

Удари по енергетиці в умовах сильних морозів

У документі підкреслюється, що атаки припали на період, коли температура повітря опускалася до критично низьких значень.

За оцінкою британської сторони, такі дії суттєво посилюють гуманітарні ризики для цивільного населення і створюють додаткові загрози для стабільної роботи критично важливих систем.

Оцінка атак на інфраструктуру

У заяві наголошується, що удари по об'єктах енергетики було завдано в момент, коли погодні умови значно ускладнювали ситуацію. У зв'язку з цим у Лондоні звернули увагу на особливу небезпеку подібних дій у розпал морозів.

"Прем'єр-міністр додав, що жорстокі напади Путіна на критичну національну інфраструктуру, зокрема енергетичні системи, були особливо підлими, оскільки температура опустилася нижче -20 °C", - ідеться в заяві.

Міжнародний контекст

В Офісі прем'єр-міністра Великої Британії наголосили, що обговорення атак на енергетичну інфраструктуру стало частиною ширшого діалогу щодо ситуації в Україні та триваючих дій Росії, які мають прямий вплив на умови життя мирного населення.