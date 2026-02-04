"Це підло": Стармер зателефонував Трампу, щоб поговорити про Україну
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у розмові з президентом США Дональдом Трампом заявив, що атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України були особливо жорстокими, оскільки їх завдавали в період сильних морозів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Офісу британського прем'єра.
На тлі різкого похолодання і триваючих бойових дій тема захисту енергетичної інфраструктури України знову опинилася в центрі міжнародних обговорень. Увагу було приділено нічним атакам, які припали на період екстремально низьких температур.
Обговорення ситуації між Лондоном і Вашингтоном
У заяві Офісу прем'єр-міністра Великої Британії повідомляється про телефонну розмову між прем'єр-міністром Кіром Стармером і президентом США Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили поточну ситуацію в Україні.
Окрему увагу було приділено ударам Росії по енергетичній інфраструктурі, які відбулися в нічний час.
Удари по енергетиці в умовах сильних морозів
У документі підкреслюється, що атаки припали на період, коли температура повітря опускалася до критично низьких значень.
За оцінкою британської сторони, такі дії суттєво посилюють гуманітарні ризики для цивільного населення і створюють додаткові загрози для стабільної роботи критично важливих систем.
Оцінка атак на інфраструктуру
У заяві наголошується, що удари по об'єктах енергетики було завдано в момент, коли погодні умови значно ускладнювали ситуацію. У зв'язку з цим у Лондоні звернули увагу на особливу небезпеку подібних дій у розпал морозів.
"Прем'єр-міністр додав, що жорстокі напади Путіна на критичну національну інфраструктуру, зокрема енергетичні системи, були особливо підлими, оскільки температура опустилася нижче -20 °C", - ідеться в заяві.
Міжнародний контекст
В Офісі прем'єр-міністра Великої Британії наголосили, що обговорення атак на енергетичну інфраструктуру стало частиною ширшого діалогу щодо ситуації в Україні та триваючих дій Росії, які мають прямий вплив на умови життя мирного населення.
Нагадуємо, що прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп не здивувався ударам Росії по критичній інфраструктурі України та порушенню так званого "енергетичного перемир'я".
Зазначимо, що попри попередні домовленості про тижневу паузу в ударах по енергетичній інфраструктурі України, Росія провела наймасштабніший обстріл цього року.
Причини зриву так званого "енергетичного перемир'я" та його вплив на майбутні переговори в Абу-Дабі залишаються незрозумілими, включно з невизначеними датами початку та закінчення паузи і можливим використанням тимчасової зупинки для підготовки особливо потужного удару.