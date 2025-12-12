Молдова відповіла на новини про зростання активності Росії в Придністров’ї

Російська військова присутність та відсутність контролю з боку Кишинева створюють можливості для появи чуток щодо "посилення" діяльності.

"Що стосується мобілізації, отримання озброєнь чи інших подібних тверджень - це перебільшення. Це не відповідає дійсності", - заявив Носатий в ефірі програми Cabinetul din umbra на телеканалі Jurnal TV 11 грудня.

Міністр додав, що у Придністров’ї регулярно відбуваються різні дії, які підтримують напруженість у регіоні.

"Військові навчання, денні й нічні стрільби - останнім часом цього стало більше", - зазначив він.

Носатий також повідомив, що 11 грудня на "миротворчих постах" проводили перевірки й тренування, які, на його думку, були "зайвими" і мали радше демонстративний характер.

Ситуацію прокоментував і голова парламенту Молдови Ігор Гросу. Він запевнив, що офіційні структури постійно моніторять події на Лівому березі, і нині немає причин для тривоги.

"Ми уважно стежимо за всім, що там відбувається. Ситуація контрольована, але ми повинні залишатися пильними", - заявив Гросу 12 грудня.

Загроза з Придністров'я

Зазначимо, напередодні джерела РБК-Україна повідомили про початок мобілізації, призов резервістів, розконсервування техніки, запуск виробництва дронів та створення центрів підготовки операторів БПЛА.

Це не перший випадок, коли регіон стає об’єктом інформаційної напруги.

Придністров’я, де перебувають російські війська, вже багато років залишається неконтрольованою Молдовою територією, що робить ситуацію в регіоні вразливою до маніпуляцій і політичних спекуляцій.

Питання безпеки загострюється щоразу, коли виникають повідомлення про можливу активізацію російської сторони. Офіційний Кишинів регулярно наголошує, що ситуація знаходиться під постійним моніторингом, а реальних ознак ескалації наразі немає.