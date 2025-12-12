Молдова ответила новости о росте активности России в Приднестровье

Российское военное присутствие и отсутствие контроля со стороны Кишинева создают возможности для появления слухов об "усилении" деятельности.

"Что касается мобилизации, получения вооружений или других подобных утверждений - это преувеличение. Это не соответствует действительности", - заявил Носатый в эфире программы Cabinetul din umbra на телеканале Jurnal TV 11 декабря.

Министр добавил, что в Приднестровье регулярно происходят различные действия, которые поддерживают напряженность в регионе.

"Военные учения, дневные и ночные стрельбы - в последнее время этого стало больше", - отметил он.

Носатый также сообщил, что 11 декабря на "миротворческих постах" проводили проверки и тренировки, которые, по его мнению, были "лишними" и носили скорее демонстративный характер.

Ситуацию прокомментировал и председатель парламента Молдовы Игорь Гросу. Он заверил, что официальные структуры постоянно мониторят события на Левом берегу, и сейчас нет причин для тревоги.

"Мы внимательно следим за всем, что там происходит. Ситуация контролируемая, но мы должны оставаться бдительными", - заявил Гросу 12 декабря.

Угроза из Приднестровья

Отметим, накануне источники РБК-Украина сообщили о начале мобилизации, призывах резервистов, расконсервировании техники, запуске производства дронов и создании центров подготовки операторов БПЛА.

Это не первый случай, когда регион становится объектом информационного напряжения.

Приднестровье, где находятся российские войска, уже много лет остается неконтролируемой Молдовой территорией, что делает ситуацию в регионе уязвимой к манипуляциям и политическим спекуляциям.

Вопрос безопасности обостряется каждый раз, когда возникают сообщения о возможной активизации российской стороны. Официальный Кишинев регулярно подчеркивает, что ситуация находится под постоянным мониторингом, а реальных признаков эскалации пока нет.