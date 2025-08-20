UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Це оновлення в iOS 26 може прискорити ваш iPhone, але є нюанс

Apple поліпшила швидкість iPhone в iOS 26 (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Третя публічна бета iOS 26 вже доступна, і вона додала кілька невеликих поліпшень для iPhone. Але є одна зміна, яка особливо впадає в око і реально робить роботу смартфона швидшою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-видання TechRadar, що спеціалізується на технологіях.

Що нового

Після встановлення iOS 26 public beta 3 ви, найімовірніше, одразу помітите різницю: відкриття та закриття застосунків стало набагато швидшим, а самі застосунки миттєво реагують на ваші торкання.

Замість того щоб чекати, поки додаток заповнить екран, він з'являється майже відразу. Відео нижче демонструє прискорення на практиці.

В об'єктивних цифрах різниця між iOS 18 і третьою бетою iOS 26 мінімальна - лише кілька мілісекунд. Але на практиці це відчувається дуже явно. Користувачі відзначають, що тепер можна швидко запускати додатки, не чекаючи закінчення анімації.

Особливо це помітно в ситуаціях, коли потрібно миттєво відкрити, наприклад, камеру, щоб зафіксувати унікальний момент. Незважаючи на те, що такі моменти трапляються не часто, відчуття підвищеної чуйності iPhone приємно і помітно.

Невеликий нюанс

Варто розуміти, що поліпшення стосується тільки того, як швидко іконка додатка завантажується і відображається на екрані. Зміст самого додатка завантажуватися швидше не буде.

Якщо застосунок погано оптимізований або довго показує контент, бета-версія iOS 26 не прискорить його роботу. Ефект залежить від того, які додатки ви використовуєте найчастіше.

Проте, для якісних застосунків зі швидким завантаженням внутрішніх процесів різниця буде помітна одразу, щойно iOS 26 вийде у фінальній версії.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
iPhoneiOSДодаток