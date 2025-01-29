"Це огидно": Шольц розкритикував Маска за підтримку правих партій у Європі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із різкою критикою на адресу Ілона Маска. Причиною стала підтримка американським мільярдером і чиновником правих партій в Європейському Союзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Канцлер ФРН заявив у розмові з представниками ЗМІ у Берліні, що Маск "втручається на користь правих політиків по всій Європі".

"І це дійсно огидно, і це не добре для демократичного розвитку в усьому Європейському Союзі", - зазначив Шольц.

Нагадаємо, що близький до президента США Дональда Трампа, найбагатша людина світу неодноразово критикувала канцлера Німеччини та його уряд, закликаючи Шольца піти у відставку. Також Маск заявляв, що ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) начебто є єдиним рятівником ФРН.

Нещодавно американський мільярдер також з'явився по відеозв'язку на передвиборному заході AfD. Маск заявив на заході, що німці не повинні бути винними у гріхах своїх батьків, і повинні пишатися своєю культурою.

"Я абсолютно критично ставлюся до того, що Ілон Маск сказав про історію Німеччини", - сказав Шольц.

Канцлер також додав, що ФРН продовжуватиме нести відповідальність за те, що зробили німці в минулому, маючі на увазі роки Другої Світової війни.

Також Шольц зауважив, що цього тижня світ згадує звільнення нацистського концтабору Аушвіц.

"Це вбивство такої кількості євреїв та інших людей у ​​Європі, вчинене німцями в минулому, є історичною відповідальністю", - наголосив він.

При цьому Шольц додав, що Німеччина вдячна США за те, що американські солдати допомагали звільняти країну від нацистів, та допомогли їй знову стати демократією.

"Ось чому я так злий через те, що Ілон Маск втручався на користь ультраправих", - пояснив канцлер ФРН.