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Туск занепокоєний мітингом ультраправої партії в Німеччині

Польща, Неділя 26 січня 2025 17:38
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Туск занепокоєний мітингом ультраправої партії в Німеччині Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Польський прем'єр Дональд Туск висловив своє занепокоєння з приводу ідей, які напередодні звучали на мітингу ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Туска у соцмережі Х (Twitter).

Зауважимо, що вчора, 25 січня, "АдН" (Альтернатива для Німеччини) провела великий передвиборчий захід у місті Галле, на якому, зокрема, виступив по відеозв’язку соратник президента США та мільярдер Ілон Маск. Серед іншого, він заявив, що занадто багато уваги приділяється провині за минуле Німеччини, і що її потрібно залишити в минулому.

"Слова про "велику Німеччину" та "необхідність забути провину німців за нацистські злочини", які ми почули від головних дійових осіб мітингу "АдН", звучали надто знайомо і зловісно. Особливо за кілька годин до річниці визволення Освенцима", - прокоментував Туск.

Нагадаємо, РБК-Україна детальніше писало про те, як Ілон Маск долучився до старту виборчої кампанії ультраправої партії "АдН".

Федеральні вибори в Німеччині

Зазначимо, що вибори до Бундестагу відбудуться вже наступного місяця, 23 лютого.

Наразі розпочалася інтенсивна фаза передвиборчої кампанії. Згідно з опитуваннями, "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) продовжує лідирувати з великим відривом від "АдН", в той час, як "Соціал-демократичній партії Німеччини" (СДПН) на чолі з Крістіаном Лінднером - партії, від якої Олаф Шольц знову висувається на посаду канцлера ФРН - доводиться турбуватися про проходження до парламенту.

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