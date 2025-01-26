Туск занепокоєний мітингом ультраправої партії в Німеччині
Польський прем'єр Дональд Туск висловив своє занепокоєння з приводу ідей, які напередодні звучали на мітингу ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Туска у соцмережі Х (Twitter).
Зауважимо, що вчора, 25 січня, "АдН" (Альтернатива для Німеччини) провела великий передвиборчий захід у місті Галле, на якому, зокрема, виступив по відеозв’язку соратник президента США та мільярдер Ілон Маск. Серед іншого, він заявив, що занадто багато уваги приділяється провині за минуле Німеччини, і що її потрібно залишити в минулому.
"Слова про "велику Німеччину" та "необхідність забути провину німців за нацистські злочини", які ми почули від головних дійових осіб мітингу "АдН", звучали надто знайомо і зловісно. Особливо за кілька годин до річниці визволення Освенцима", - прокоментував Туск.
Нагадаємо, РБК-Україна детальніше писало про те, як Ілон Маск долучився до старту виборчої кампанії ультраправої партії "АдН".
Федеральні вибори в Німеччині
Зазначимо, що вибори до Бундестагу відбудуться вже наступного місяця, 23 лютого.
Наразі розпочалася інтенсивна фаза передвиборчої кампанії. Згідно з опитуваннями, "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) продовжує лідирувати з великим відривом від "АдН", в той час, як "Соціал-демократичній партії Німеччини" (СДПН) на чолі з Крістіаном Лінднером - партії, від якої Олаф Шольц знову висувається на посаду канцлера ФРН - доводиться турбуватися про проходження до парламенту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.