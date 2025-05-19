"Це нова війна": Російська армія змінює тактику в Україні, - NYT

Росія кидає мотоциклістів на українські окопи, намагаючись прорвати оборону за будь-яку ціну. Тактика швидких атак на мотоциклах стала відповіддю на дефіцит бронетехніки і домінування українських дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
З моменту перших спроб понад рік тому більшість мотоциклетних атак закінчилися провалом - більша частина мотоциклістів гинуть до досягнення мети. Однак успішні атаки розв'язують ключову тактичну проблему на фронті в Україні: як перетнути відкрите поле бою під постійним наглядом з повітря - і зробити це швидко.
Повідомляється, що російська армія планує систематично впроваджувати мотоцикли по всій лінії фронту перед новими наступами.
Життів буде втрачено багато, але при цьому збережуться цінні бронемашини - видима перемога в очах російських військових, які мають постійний потік живої сили, але змушені використовувати застарілі радянські танки, які не підходять для українських полів бою.
Перші повідомлення про мотоциклетні загони почали з'являтися у квітні 2024 року. Це починалося як неформальна, спонтанна відповідь на постійні удари дронів, які зараз вбивають або калічать до 70% усіх солдатів і знищують більше бронетехніки, ніж усі інші види озброєнь разом узяті.
З осені минулого року значно зросла кількість атак за участю мотоциклів на північному сході України, у Харківській області та на сході, у Донецькій області, де Росія практично відмовилася від використання бронетехніки після неприйнятних втрат взимку 2023-2024 років.
Атаки відбуваються стрімко, але мають безліч вад. Упродовж місяців дрони фіксують наслідки таких провалів - околиці полів та українські лінії окопів усіяні понівеченим металом і згорілими шинами.
І це не тільки мотоцикли - на фронт виходять найрізноманітніші неброньовані транспортні засоби: квадроцикли, цивільні машини, китайські баггі та електросамокати.
Великий наступ на українську фортецю Покровськ 17 квітня закінчився знищенням 100 мотоциклів, 240 російських солдатів і 20 одиниць бронетехніки, згідно з українськими даними.
На початку травня ще одна атака на село Вільне Поле на півдні Донецької області завершилася так само: знищено до 70 мотоциклів, 90 солдатів і 60 одиниць техніки мінами, дронами й артилерією. 110-та механізована бригада України за допомогою дронів знищила щонайменше 20 мотоциклів.
"Ще один день - і ще кілька спалених залізних коней", - іронічно зазначили в бригаді.
Мотоцикли зазвичай є першою фазою багатоступеневої атаки - їх відправляють без прикриття, щоб промацати оборону і використати слабкі місця перед тим, як у бій вступає важка техніка.
Валерій Рябих, український аналітик озброєнь і редактор Defence Express, каже: "Основна ідея - скоротити час перебування в зоні ураження на передовій, яка тепер стала ширшою, ніж на початку війни. У них менше бронетехніки і немає обмежень у використанні піхоти - мотоцикли якраз для цього", - додав він.
Мотоцикли можуть рухатися зі швидкістю близько 72 км/год по пересіченій місцевості, тоді як невеликі дрони з камерою від першої особи рухаються вдвічі швидше. Однак дронам потрібно ще дістатися до поля бою, а у мотоциклістів є шанс до цього часу досягти окопів.
Український військовий експерт Павло Нарожний каже: "У мотоциклістів є від п'яти до десяти хвилин, щоб прорватися до українських позицій і атакувати, часто чисельно перевершуючи захисників". Завдяки високій швидкості і розсипному шикуванню мотоцикли і баггі стають "дуже ефективними" проти української артилерії і дронів, додав він.
"Вони тепер становлять 20-25% російських штурмових груп. Україні важко витримувати такі безперервні атаки", - зазначив Нарожний, також засновник некомерційної організації Reactive Post, що підтримує українську артилерію.
28-та механізована бригада України перебуває під найбільшим тиском через цю тактику, що розвивається, обороняючи обложений Торецьк, на схід від ключового військового вузла - Покровська.
Представник бригади Євген Алхімов заявив: "Це тактика тисячі порізів". "Ці мотоатаки розраховані на перевантаження наших дронів, щоб закидати нас особовим складом, порушити логістику і змусити витрачати більше часу, дронів і боєприпасів на їхнє знищення".
Окремі атаки неефективні самі по собі, але як частина ширшої тактики з виснаження і дестабілізації української оборони, "вони виконують своє завдання", сказав Алхімов.
Завдання мотоциклістів - не напад на піхоту, а прорив углиб українських позицій, щоб атакувати мінометні розрахунки і підрозділи дронів - більш спеціалізованих бійців, яких важче замінити. Українські солдати почали називати цю тактику "біжи, вдар і зникни".
Весна принесла поліпшення погодних умов, що дало змогу російським мотоциклістам майже щодня промацувати українську оборону. Для зміни ділянки фронту достатньо однієї успішної - і вдалої - атаки.
За даними американського аналітичного центру Institute for the Study of War, Росія використовує мотоцикли для просування і захоплення якомога більшої частини української території до можливого перемир'я, яке поки що залишається невизначеним.
Колись хаотичні атаки стають дедалі більш організованими - мотоциклетні колони отримують підтримку радіоелектронної боротьби, мотоцикли оснащуються двома бійцями, щоб у разі загибелі одного група продовжувала рух. У відповідь на нещодавні успіхи починає змінюватися і російське командування.
Повідомляється, що Росія планує інтегрувати мотоциклетні загони до своїх військових формувань і, можливо, навіть почати видавати мотоцикли як стандартне спорядження, що свідчить про прагнення Москви формалізувати й централізувати їхнє використання в бою.
"Під небом, контрольованим дронами, ми побачимо набагато більше мотоциклів, баггі, самокатів і автомобілів на передовій", - каже Нарожний. "Це нова війна".
Нагадаємо, на початку квітня ЗСУ зупинили спробу прориву росіян на мотоциклах під Краматорськом. Оператори дронів знищили 18 мотоциклістів, які намагалися прорватися до передових позицій на мотоциклах, користуючись туманною погодою.
А в травні українські військові з ювелірною точністю знищили російського штурмовика, який мчав на мотоциклі по Торецьку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.