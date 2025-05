"Це нова війна": Російська армія змінює тактику в Україні, - NYT

Більшість атак провалюються

З моменту перших спроб понад рік тому більшість мотоциклетних атак закінчилися провалом - більша частина мотоциклістів гинуть до досягнення мети. Однак успішні атаки розв'язують ключову тактичну проблему на фронті в Україні: як перетнути відкрите поле бою під постійним наглядом з повітря - і зробити це швидко.

Повідомляється, що російська армія планує систематично впроваджувати мотоцикли по всій лінії фронту перед новими наступами.

Життів буде втрачено багато, але при цьому збережуться цінні бронемашини - видима перемога в очах російських військових, які мають постійний потік живої сили, але змушені використовувати застарілі радянські танки, які не підходять для українських полів бою.

Перші повідомлення про мотоциклетні загони почали з'являтися у квітні 2024 року. Це починалося як неформальна, спонтанна відповідь на постійні удари дронів, які зараз вбивають або калічать до 70% усіх солдатів і знищують більше бронетехніки, ніж усі інші види озброєнь разом узяті.

Сплеск мотоатак

З осені минулого року значно зросла кількість атак за участю мотоциклів на північному сході України, у Харківській області та на сході, у Донецькій області, де Росія практично відмовилася від використання бронетехніки після неприйнятних втрат взимку 2023-2024 років.

Атаки відбуваються стрімко, але мають безліч вад. Упродовж місяців дрони фіксують наслідки таких провалів - околиці полів та українські лінії окопів усіяні понівеченим металом і згорілими шинами.

І це не тільки мотоцикли - на фронт виходять найрізноманітніші неброньовані транспортні засоби: квадроцикли, цивільні машини, китайські баггі та електросамокати.

Великі втрати в атаках

Великий наступ на українську фортецю Покровськ 17 квітня закінчився знищенням 100 мотоциклів, 240 російських солдатів і 20 одиниць бронетехніки, згідно з українськими даними.

На початку травня ще одна атака на село Вільне Поле на півдні Донецької області завершилася так само: знищено до 70 мотоциклів, 90 солдатів і 60 одиниць техніки мінами, дронами й артилерією. 110-та механізована бригада України за допомогою дронів знищила щонайменше 20 мотоциклів.

"Ще один день - і ще кілька спалених залізних коней", - іронічно зазначили в бригаді.

Мотоцикли - перша хвиля

Мотоцикли зазвичай є першою фазою багатоступеневої атаки - їх відправляють без прикриття, щоб промацати оборону і використати слабкі місця перед тим, як у бій вступає важка техніка.

Валерій Рябих, український аналітик озброєнь і редактор Defence Express, каже: "Основна ідея - скоротити час перебування в зоні ураження на передовій, яка тепер стала ширшою, ніж на початку війни. У них менше бронетехніки і немає обмежень у використанні піхоти - мотоцикли якраз для цього", - додав він.

Швидкість проти дронів

Мотоцикли можуть рухатися зі швидкістю близько 72 км/год по пересіченій місцевості, тоді як невеликі дрони з камерою від першої особи рухаються вдвічі швидше. Однак дронам потрібно ще дістатися до поля бою, а у мотоциклістів є шанс до цього часу досягти окопів.

Український військовий експерт Павло Нарожний каже: "У мотоциклістів є від п'яти до десяти хвилин, щоб прорватися до українських позицій і атакувати, часто чисельно перевершуючи захисників". Завдяки високій швидкості і розсипному шикуванню мотоцикли і баггі стають "дуже ефективними" проти української артилерії і дронів, додав він.

Масове використання і виснаження оборони

"Вони тепер становлять 20-25% російських штурмових груп. Україні важко витримувати такі безперервні атаки", - зазначив Нарожний, також засновник некомерційної організації Reactive Post, що підтримує українську артилерію.

28-та механізована бригада України перебуває під найбільшим тиском через цю тактику, що розвивається, обороняючи обложений Торецьк, на схід від ключового військового вузла - Покровська.

Представник бригади Євген Алхімов заявив: "Це тактика тисячі порізів". "Ці мотоатаки розраховані на перевантаження наших дронів, щоб закидати нас особовим складом, порушити логістику і змусити витрачати більше часу, дронів і боєприпасів на їхнє знищення".

Мета - не піхота, а спецпідрозділи

Окремі атаки неефективні самі по собі, але як частина ширшої тактики з виснаження і дестабілізації української оборони, "вони виконують своє завдання", сказав Алхімов.

Завдання мотоциклістів - не напад на піхоту, а прорив углиб українських позицій, щоб атакувати мінометні розрахунки і підрозділи дронів - більш спеціалізованих бійців, яких важче замінити. Українські солдати почали називати цю тактику "біжи, вдар і зникни".

Весняний наступ

Весна принесла поліпшення погодних умов, що дало змогу російським мотоциклістам майже щодня промацувати українську оборону. Для зміни ділянки фронту достатньо однієї успішної - і вдалої - атаки.

За даними американського аналітичного центру Institute for the Study of War, Росія використовує мотоцикли для просування і захоплення якомога більшої частини української території до можливого перемир'я, яке поки що залишається невизначеним.

Нова війна на колесах

Колись хаотичні атаки стають дедалі більш організованими - мотоциклетні колони отримують підтримку радіоелектронної боротьби, мотоцикли оснащуються двома бійцями, щоб у разі загибелі одного група продовжувала рух. У відповідь на нещодавні успіхи починає змінюватися і російське командування.

Повідомляється, що Росія планує інтегрувати мотоциклетні загони до своїх військових формувань і, можливо, навіть почати видавати мотоцикли як стандартне спорядження, що свідчить про прагнення Москви формалізувати й централізувати їхнє використання в бою.

"Під небом, контрольованим дронами, ми побачимо набагато більше мотоциклів, баггі, самокатів і автомобілів на передовій", - каже Нарожний. "Це нова війна".