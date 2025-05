"Это новая война": Российская армия меняет тактику в Украине, - NYT

Большинство атак проваливаются

С момента первых попыток более года назад большинство мотоциклетных атак закончились провалом - большая часть мотоциклистов погибают до достижения цели. Однако успешные атаки решают ключевую тактическую проблему на фронте в Украине: как пересечь открытое поле боя под постоянным наблюдением с воздуха - и сделать это быстро.

Сообщается, что российская армия планирует систематически внедрять мотоциклы по всей линии фронта перед новыми наступлениями.

Жизней будет потеряно много, но при этом сохранятся ценные бронемашины - видимая победа в глазах российских военных, у которых есть постоянный поток живой силы, но они вынуждены использовать устаревшие советские танки, не подходящие для украинских полей сражений.

Первые сообщения о мотоциклетных отрядах начали появляться в апреле 2024 года. Это начиналось как неформальный, спонтанный ответ на постоянные удары дронов, которые сейчас убивают или калечат до 70% всех солдат и уничтожают больше бронетехники, чем все остальные виды вооружений вместе взятые.

Всплеск мотоатак

С осени прошлого года значительно возросло число атак с участием мотоциклов на северо-востоке Украины, в Харьковской области и на востоке, в Донецкой области, где Россия практически отказалась от использования бронетехники после неприемлемых потерь зимой 2023-2024 годов.

Атаки происходят стремительно, но имеют множество изъянов. На протяжении месяцев дроны фиксируют последствия таких провалов - окраины полей и украинские линии окопов усеяны искореженным металлом и сгоревшими шинами.

И это не только мотоциклы - на фронт выходят самые разные небронированные транспортные средства: квадроциклы, гражданские машины, китайские багги и электросамокаты.

Крупные потери в атаках

Крупное наступление на украинскую крепость Покровск 17 апреля закончилось уничтожением 100 мотоциклов, 240 российских солдат и 20 единиц бронетехники, согласно украинским данным.

В начале мая еще одна атака на село Вильне Поле на юге Донецкой области завершилась подобным образом: уничтожено до 70 мотоциклов, 90 солдат и 60 единиц техники минами, дронами и артиллерией. 110-я механизированная бригада Украины с помощью дронов уничтожила не менее 20 мотоциклов.

"Еще один день - и еще несколько сожженных железных коней", - иронично отметили в бригаде.

Мотоциклы - первая волна

Мотоциклы обычно представляют собой первую фазу многоступенчатой атаки - их отправляют без прикрытия, чтобы прощупать оборону и использовать слабые места перед тем, как в бой вступает тяжелая техника.

Валерий Рябых, украинский аналитик вооружений и редактор Defence Express, говорит: "Основная идея - сократить время пребывания в зоне поражения на передовой, которая теперь стала шире, чем в начале войны. У них меньше бронетехники и нет ограничений в использовании пехоты - мотоциклы как раз для этого", - добавил он.

Скорость против дронов

Мотоциклы могут двигаться со скоростью около 72 км/ч по пересеченной местности, в то время как небольшие дроны с камерой от первого лица двигаются вдвое быстрее. Однако дронам нужно еще добраться до поля боя, а у мотоциклистов есть шанс до этого времени достичь окопов.

Украинский военный эксперт Павел Нарожный говорит: "У мотоциклистов есть от пяти до десяти минут, чтобы прорваться к украинским позициям и атаковать, часто численно превосходя защитников". Благодаря высокой скорости и рассыпному построению мотоциклы и багги становятся "очень эффективными" против украинской артиллерии и дронов, добавил он.

Массовое использование и истощение обороны

"Они теперь составляют 20-25% российских штурмовых групп. Украине трудно выдерживать такие беспрерывные атаки", - отметил Нарожный, также основатель некоммерческой организации Reactive Post, поддерживающей украинскую артиллерию.

28-я механизированная бригада Украины находится под наибольшим давлением из-за этой развивающейся тактики, обороняя осажденный Торецк, к востоку от ключевого военного узла - Покровска.

Представитель бригады Евгений Алхимов заявил: "Это тактика тысячи порезов". "Эти мотоатаки рассчитаны на перегрузку наших дронов, чтобы забросать нас личным составом, нарушить логистику и заставить тратить больше времени, дронов и боеприпасов на их уничтожение".

Цель - не пехота, а спецподразделения

Отдельные атаки неэффективны сами по себе, но как часть более широкой тактики по изматыванию и дестабилизации украинской обороны, "они выполняют свою задачу", сказал Алхимов.

Задача мотоциклистов - не нападение на пехоту, а прорыв вглубь украинских позиций, чтобы атаковать минометные расчеты и подразделения дронов - более специализированных бойцов, которых труднее заменить. Украинские солдаты начали называть эту тактику "беги, ударь и исчезни".

Весеннее наступление

Весна принесла улучшение погодных условий, что позволило российским мотоциклистам почти ежедневно прощупывать украинскую оборону. Для изменения участка фронта достаточно одной успешной - и удачной - атаки.

По данным американского аналитического центра Institute for the Study of War, Россия использует мотоциклы для продвижения и захвата как можно большей части украинской территории до возможного перемирия, которое пока остается неопределенным.

Новая война на колесах

Когда-то хаотичные атаки становятся все более организованными - мотоциклетные колонны получают поддержку радиоэлектронной борьбы, мотоциклы оснащаются двумя бойцами, чтобы в случае гибели одного группа продолжала движение. В ответ на недавние успехи начинает меняться и российское командование.

Сообщается, что Россия планирует интегрировать мотоциклетные отряды в свои воинские формирования и, возможно, даже начать выдавать мотоциклы как стандартное снаряжение, что говорит о стремлении Москвы формализовать и централизовать их использование в бою.

"Под небом, контролируемым дронами, мы увидим гораздо больше мотоциклов, багги, самокатов и автомобилей на передовой", - говорит Нарожный. "Это новая война".