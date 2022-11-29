Це нонсенс. Українські танкісти під Бахмутом придушують артилерію РФ, - Арестович

Українські танкісти активно обороняються під Бахмутом та Соледаром. Вони часто замінюють артилерію, пригнічуючи ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника Офісу президента України Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE" .

За його словами, оборона Бахмута стоїть не лише на піхоті, а й не в останню чергу на танкістах, які там "здійснюють чудеса".

"Хочеться віддати належне танкістам. Вони діють і як танки, і замінюють собою артилерію. Тобто артилерійські дуелі часто ведуть наші танки, приймання із закритих вогневих позицій, непрямим наведенням і дуже ефективно. І навіть придушують ворожу артилерію, що є нонсенсом", - розповів Арестович.

Він зазначив, що для цього потрібний винятковий професіоналізм.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ворог продовжує вести наступальні дії під Бахмутом та Авдіївкою.

Раніше Арестович заявив, що близько двох тисяч убитих окупантів лежать на полі бою у смузі оборони Бахмута.

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