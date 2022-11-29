ua ru
Ср, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Це нонсенс. Українські танкісти під Бахмутом придушують артилерію РФ, - Арестович

Новость на русском →
Київ, Вівторок 29 листопада 2022 23:40
Це нонсенс. Українські танкісти під Бахмутом придушують артилерію РФ, - Арестович Фото: радник Офісу президента України Олексій Арестович (GettyImage)
Автор: Артур Родивилов

Українські танкісти активно обороняються під Бахмутом та Соледаром. Вони часто замінюють артилерію, пригнічуючи ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника Офісу президента України Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

За його словами, оборона Бахмута стоїть не лише на піхоті, а й не в останню чергу на танкістах, які там "здійснюють чудеса".

"Хочеться віддати належне танкістам. Вони діють і як танки, і замінюють собою артилерію. Тобто артилерійські дуелі часто ведуть наші танки, приймання із закритих вогневих позицій, непрямим наведенням і дуже ефективно. І навіть придушують ворожу артилерію, що є нонсенсом", - розповів Арестович.

Він зазначив, що для цього потрібний винятковий професіоналізм.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ворог продовжує вести наступальні дії під Бахмутом та Авдіївкою.

Раніше Арестович заявив, що близько двох тисяч убитих окупантів лежать на полі бою у смузі оборони Бахмута.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Арестович
NEWS
До восьми годин без світла. Яка ситуація зі світлом в областях України
До восьми годин без світла. Яка ситуація зі світлом в областях України
DAILY
Михайло Самусь: Захід даремно боїться ескалації конфлікту та розвалу Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: Захід даремно боїться ескалації конфлікту та розвалу Росії