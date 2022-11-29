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Это нонсенс. Украинские танкисты под Бахмутом подавляют артиллерию РФ, - Арестович

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Киев, Вторник 29 ноября 2022 23:40
Это нонсенс. Украинские танкисты под Бахмутом подавляют артиллерию РФ, - Арестович Фото: советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (GettyImage)
Автор: Артур Родивилов

Украинские танкисты активно обороняются под Бахмутом и Соледаром. Они часто заменяют артиллерию, подавляя врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

По его словам, оборона Бахмута стоит не только на пехоте, но и не в последнюю очередь на танкистах, которые там "совершают чудеса".

"Хочется отдать должное танкистам. Они действуют и как танки, и заменяют собой артиллерию. То есть, артиллерийские дуэли часто ведут наши танки, прием с закрытых огневых позиций, непрямой наводкой и очень эффективно. И даже подавляют вражескую артиллерию, что является нонсенсом", - рассказал Арестович..

Он отметил, что для того требуется исключительный профессионализм.

Напомним, по данным Генштаба, враг продолжает вести наступательные действия под Бахмутом и Авдеевкой.

Ранее Арестович заявил, что около двух тысяч убитых оккупантов лежат на поле боя в полосе обороны Бахмута.

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Алексей Арестович
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