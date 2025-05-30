Це незаконно! Що буде, якщо їздити без бризковиків, і які штрафи світять водіям

Якщо водій загубить бризковик авто, на нього може чекати не тільки чималий штраф, а й позбавлення прав, а то й волі… Чому елементарна деталь привертає таку увагу законодавців і що з цим робити водієві?

Яка користь с бризковика

Бризковики захищають автомобіль від бруду, піску та дрібного каміння, яке може вилітати з-під коліс і пошкоджувати як сам транспортний засіб, так і ті, що знаходяться поруч. Крім того, брудна вода, що потрапляє на вікна машин, суттєво погіршує оглядовість і створює загрозу для безпеки руху.

На швидкісних трасах ситуація ускладнюється: потік повітря, що створюється машинами, перетворює підняту колесами вологу на дрібний спрей, який утворює туманний шлейф позаду автомобіля. Такі мікрочастинки додатково обмежують видимість водія. І саме бризковики, встановлені у площині обертання колеса, перехоплюють воду і бруд, спрямовуючи їх вниз, що дозволяє уникнути проблеми з оглядовістю в дощову погоду.

Недоліки бризковиків

Більшість автомобілів оснащені бризковиками вже на заводі, і вони гармонійно вписані в загальний дизайн, маючи об’ємну форму, що сприяє аеродинаміці. І попри те, вони можуть негативно впливати на потік повітря навколо кузова.

Взимку бризковики поводяться неоднозначно: вони ефективно стримують розліт піску, каміння та брудної води, але водночас накопичують на собі мокрий сніг, який при зниженні температури замерзає. Утворена крижана маса може перешкоджати обертанню коліс, а переднім колесам – ще й руху вліво-вправо. Щоб уникнути цієї проблеми, водії змушені регулярно очищати бризковики під час зупинок.

На дорогах часто можна побачити машини без бризковиків – іноді вони зношуються від контакту з нерівностями, ламаються при наїзді на бордюри або просто губляться. Деякі водії принципово відмовляються від бризковиків, вважаючи, що так автомобіль стає більш "чистим" з точки зору аеродинаміки.

Яке покарання, якщо немає бризковика

Якщо конструкцією автомобіля передбачено бризковики, але вони відсутні, це порушує пункт 31.4.7 е) Правил дорожнього руху України. Бризковики класифікуються як "інші елементи конструкції", і їхня відсутність може стати причиною заборони експлуатації транспортного засобу.

Покарання за їхню відсутність доволі жорстке. Спочатку водієві загрожує штраф у розмірі 340 гривень. Якщо ж порушення повторюється протягом року, можливі серйозніші санкції – від позбавлення права керування на строк від 3 до 6 місяців до адміністративного арешту на 5–10 діб (ст. 121 ч.1 та ч.4 КУоАП).

Як уникнути покарання через бризковик

Певно, читачі розуміють, що бризковики мають бути на своїх місцях не через загрозу покарання, а задля безпеки руху. Але ж може статись так, що ці деталі загубились через пошкодження і вчасно не були замінені власником.

Тому варто дотримуватися рекомендації: навіть якщо бризковик пошкоджений і виглядає неестетично, краще залишити його на місці, доки не буде встановлена нова деталь. У разі зупинки поліцією це може допомогти довести, що проблема виникла нещодавно. А значить, ситуацію можна буде розтлумачити як прямування до місця ремонту, а не експлуатацію несправного авто – в такому випадку Правила не вважають рух машини експлуатацією.

Коротко

Безпека руху завжди повинна бути в пріоритеті. І те, що бризковики є частиною комплексу заходів з активної безпеки, не підлягає сумніву. Отже, при втраті або пошкодженні цієї деталі її треба відновити. Підкажемо, що недешевим оригінальним бризковикам є доступніша альтернатива – так звані універсальні, які завдяки гнучкій основі добре прилягають до порогів, бамперів та крил майже будь-якої моделі авто.