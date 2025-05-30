Это незаконно! Что будет, если ездить без брызговиков, и какие штрафы светят водителям

Если водитель потеряет брызговик авто, его может ждать не только немалый штраф, но и лишение прав, а то и свободы... Почему элементарная деталь привлекает такое внимание законодателей и что с этим делать водителю?

Какая польза от брызговика

Брызговики защищают автомобиль от грязи, песка и мелких камней, которые могут вылетать из-под колес и повреждать как само транспортное средство, так и находящиеся рядом. Кроме того, грязная вода, попадающая на окна машин, существенно ухудшает обзорность и создает угрозу для безопасности движения.

На скоростных трассах ситуация усложняется: поток воздуха, создаваемый машинами, превращает поднятую колесами влагу в мелкий спрей, который образует туманный шлейф позади автомобиля. Такие микрочастицы дополнительно ограничивают видимость водителя. И именно брызговики, установленные в плоскости вращения колеса, перехватывают воду и грязь, направляя их вниз, что позволяет избежать проблемы с обзорностью в дождливую погоду.

Недостатки брызговиков

Большинство автомобилей оснащены брызговиками уже на заводе, и они гармонично вписаны в общий дизайн, имея объемную форму, что способствует аэродинамике. И несмотря на это, они могут негативно влиять на поток воздуха вокруг кузова.

Зимой брызговики ведут себя неоднозначно: они эффективно сдерживают разлет песка, камней и грязной воды, но при этом накапливают на себе мокрый снег, который при снижении температуры замерзает. Образовавшаяся ледяная масса может препятствовать вращению колес, а передним колесам - еще и движению влево-вправо. Чтобы избежать этой проблемы, водители вынуждены регулярно очищать брызговики во время остановок.

На дорогах часто можно увидеть машины без брызговиков - иногда они изнашиваются от контакта с неровностями, ломаются при наезде на бордюры или просто теряются. Некоторые водители принципиально отказываются от брызговиков, считая, что так автомобиль становится более "чистым" с точки зрения аэродинамики.

Какое наказание, если нет брызговика

Если конструкцией автомобиля предусмотрены брызговики, но они отсутствуют, это нарушает пункт 31.4.7 е) Правил дорожного движения Украины. Брызговики классифицируются как "другие элементы конструкции", и их отсутствие может стать причиной запрета эксплуатации транспортного средства.

Наказание за их отсутствие довольно жесткое. Сначала водителю грозит штраф в размере 340 гривен. Если же нарушение повторяется в течение года, возможны более серьезные санкции - от лишения права управления на срок от 3 до 6 месяцев до административного ареста на 5-10 суток (ст. 121 ч.1 и ч.4 КУоАП).

Как избежать наказания из-за брызговика

Вероятно, читатели понимают, что брызговики должны быть на своих местах не из-за угрозы наказания, а для безопасности движения. Но может случиться так, что эти детали потерялись из-за повреждения и вовремя не были заменены владельцем.

Поэтому стоит придерживаться рекомендации: даже если брызговик поврежден и выглядит неэстетично, лучше оставить его на месте, пока не будет установлена новая деталь. В случае остановки полицией это может помочь доказать, что проблема возникла недавно. А значит, ситуацию можно будет растолковать как следование к месту ремонта, а не эксплуатацию неисправного авто - в таком случае Правила не считают движение машины эксплуатацией.

Вкратце

Безопасность движения всегда должна быть в приоритете. И то, что брызговики являются частью комплекса мер по активной безопасности, не подлежит сомнению. Следовательно, при потере или повреждении этой детали ее надо восстановить. Подскажем, что недешевым оригинальным брызговикам есть более доступная альтернатива - так называемые универсальные, которые благодаря гибкой основе хорошо прилегают к порогам, бамперам и крыльям почти любой модели авто.