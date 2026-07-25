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"Це нереалістично": Маск висловився про виведення військ РФ з України

04:05 25.07.2026 Сб
2 хв
Що сказав Маск про можливість виведення військ РФ із України?
aimg Едуард Ткач
Фото: Ілон Маск (Getty Images)

Мільярдер Ілон Маск заявив, що виведення російських військ з окупованих територій України неможливе. Він вважає, що до питання цієї війни треба підходити "прагматично".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для The Economist.

Під час розмови Маск сказав, що вже близько двох-трьох років лінія фронту в Україні практично не змінюється, і при цьому гине дуже багато людей. Він вважає, що не можна допустити, щоб подібна історія тривала ще кілька років.

Водночас, мільярдер каже, що сценарій виведення військ РФ з України нереалістичний, але шукати шлях виходу з війни потрібно.

"Як мені здається, багато хто тут видає бажане за дійсне, кажучи: "Ну, Росія має повністю вивести війська" і так далі. Але це нереалістично. Я дійсно вважаю, що потрібна якась, знаєте, мирна угода. Потрібно підходити до цього прагматично", - сказав Маск.

Він додав, що його "бентежать такі важливі дипломати", які влаштовують собі розкішні вечері в дорогих місцях та розмірковують про виведення військ РФ, тоді як на передовій продовжують гинути люди.

"Але Росія не збирається виводити війська. Тому дійсно необхідно дійти якоїсь загальноприйнятої мирної угоди, заснованої на такому підході", - резюмував мільярдер.

Що ще відомо

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Маск розповів, як армія РФ отримала термінали Starlink, які потім використала у війні проти України.

За його словами, термінали були замовлені через Україну, після чого їхньою контрабандою переправляли на схід країни, де знаходяться російські війська. Далі ворог використав їх на фронті, після чого Маск та Кабмін України створили "Білий список" терміналів, внаслідок чого російські залишилися без зв'язку.

Зазначимо, що Маск ухвалив рішення про відключення росіянам супутникового зв'язку Starlink після того, як наприкінці січня дрон із терміналом атакував урядовий квартал Києва.

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Російська ФедераціяІлон МаскВійна в Україні