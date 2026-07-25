"Це нереалістично": Маск висловився про виведення військ РФ з України

Під час розмови Маск сказав, що вже близько двох-трьох років лінія фронту в Україні практично не змінюється, і при цьому гине дуже багато людей. Він вважає, що не можна допустити, щоб подібна історія тривала ще кілька років.

Водночас, мільярдер каже, що сценарій виведення військ РФ з України нереалістичний, але шукати шлях виходу з війни потрібно.

"Як мені здається, багато хто тут видає бажане за дійсне, кажучи: "Ну, Росія має повністю вивести війська" і так далі. Але це нереалістично. Я дійсно вважаю, що потрібна якась, знаєте, мирна угода. Потрібно підходити до цього прагматично", - сказав Маск.

Він додав, що його "бентежать такі важливі дипломати", які влаштовують собі розкішні вечері в дорогих місцях та розмірковують про виведення військ РФ, тоді як на передовій продовжують гинути люди.

"Але Росія не збирається виводити війська. Тому дійсно необхідно дійти якоїсь загальноприйнятої мирної угоди, заснованої на такому підході", - резюмував мільярдер.