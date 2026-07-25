"Это нереалистично": Маск высказался о выводе войск РФ из Украины

В ходе беседы Маск сказал, что уже около двух-трех лет линия фронта в Украине практически не меняется, и при этом гибнет очень много людей. Он считает, что нельзя допустить, чтобы подобная история продолжалась еще несколько лет.

В то же время миллиардер говорит, что сценарий вывода войск РФ из Украины нереалистичен, но искать путь выхода из войны нужно.

"Как мне кажется, многие здесь выдают желаемое за действительное, говоря: "Ну, Россия должна полностью вывести войска" и так далее. Но это нереалистично. Я действительно считаю, что необходимо какое-то, знаете, мирное соглашение. Нужно подходить к этому прагматично", - сказал Маск.

Он добавил, что его "смущают такие важные дипломаты", которые устраивают себе роскошные ужины в дорогих местах и рассуждают о выводе войск РФ, в то время как на передовой продолжают гибнуть люди.

"Но Россия не собирается выводить войска. Поэтому действительно необходимо прийти к какому-то общепринятому мирному соглашению, основанному на таком подходе", - резюмировал миллиардер.