Це неприйнятні висловлювання. Боррель про слова посла Китаю щодо суверенітету пострадянських країн

Заява у китайського посла в Парижі щодо суверенітету колишніх радянських республік та статусу Криму являється неприйнятною.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель,

"Неприйнятні висловлювання посла Китаю у Франції, які ставлять під сумнів суверенітет країн, що стали незалежними після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. ЄС може лише припустити, що ці заяви не є офіційною політикою Китаю", - заявив Боррель.