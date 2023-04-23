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Это неприемлемые высказывания. Боррель о слове посла Китая относительно суверенитета постсоветских стран

Новина українською →
Китай, Воскресенье 23 апреля 2023 10:35
Это неприемлемые высказывания. Боррель о слове посла Китая относительно суверенитета постсоветских стран Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Заявление у китайского посла в Париже по поводу суверенитета бывших советских республик и статуса Крыма является неприемлемым.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель,

"Неприемлемые высказывания посла Китая во Франции, ставящие под сомнение суверенитет стран, ставших независимыми после распада Советского Союза в 1991 году. ЕС может лишь предположить, что эти заявления не являются официальной политикой Китая", – заявил Боррель.

Напомним, китайский посол Лу Шайе заявил, что постсоветские республики якобы не имеют статуса в международном праве . Он также не уверен в принадлежности Крыма Украине.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко отметил, что Лу Шайе не знает географии , идет ли его мнение вопреки позиции Китая.

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