"Говорити, що ці землі (українські - ред.) споконвіку були російськими, це неправильно. Колись вони були російськими, але якщо копнути глибше, російські землі належали монголам та татарам. Тоді доведеться повертати всю Росію Монголії,", - заявив Лукашенко.

За його словами, глава Кремля це чудово усвідомлює. Ба більше, білоруський диктатор почав вигадувати, що Путін "поважає" український народ навіть попри те, що понад 12 років веде проти нього криваву війну.

"Він (Путін - ред.) поважає цей народ, він його визнає", - цинічно бреше Лукашенко.

Окрім того, нелегітимний президент Білорусі зробив ще низку скандальних заяв щодо російсько-української війни. Так, він додав, що потрібно було організувати "Мінськ-3" або "Мінськ-5" для врегулювання ситуації.

Ба більше, Лукашенко збрехав, що у початку війни винен не Путін, а експрезидент України Петро Порошенко. На цьому тлі він також запевнив, що Білорусь не планує втручатися у бойові дії на фронті.

Також, на переконання Лукашенка, Європа має бути залучена до мирних переговорів щодо України, адже це стосується її майбутнього. Білоруський диктатор додав, що вже заявив про свою позицію з цього приводу главі Кремля.

На думку Лукашенка, поки жодного суттєвого прориву у мирних переговорих щодо завершення війни не сталося.