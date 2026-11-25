" Говорить, что эти земли (украинские - ред.) испокон веков были русскими, это неправильно. Когда-то они были русскими, но если копнуть глубже, русские земли принадлежали монголам и татарам. Тогда придется возвращать всю Россию Монголии," , - заявил Лукашенко.

По его словам, глава Кремля это прекрасно осознает. Более того, белорусский диктатор начал придумывать, что Путин "уважает" украинский народ даже несмотря на то, что более 12 лет ведет против него кровавую войну.

"Он (Путин - ред.) уважает этот народ, он его признает", - цинично лжет Лукашенко.

Также нелегитимный президент Беларуси сделал еще ряд скандальных заявлений по поводу российско-украинской войны. Так, он добавил, что нужно было организовать "Минск-3" или "Минск-5" для урегулирования ситуации.

Более того, Лукашенко солгал, что в начале войны виноват не Путин, а экс-президент Украины Петр Порошенко. На этом фоне он также заверил, что Беларусь не намерена вмешиваться в боевые действия на фронте.

Также, по убеждению Лукашенко, Европа должна быть вовлечена в мирные переговоры по Украине, ведь это касается ее будущего. Белорусский диктатор добавил, что уже заявил о своей позиции по этому поводу главе Кремля.

По мнению Лукашенко, пока никакого существенного прорыва в мирных переговорах по завершению войны не произошло.