Якщо буде наказ - виконаємо: командувач НГУ про можливі територіальні поступки

Припинення вогню по лінії бойового зіткнення можливе, але віддавати Росії території Україна не буде. Хіба що, якщо буде відповідний наказ президента.
Як повідомляє РБК-Україна, про це командувач Національної гвардії України Олександр Півненко заявив в інтерв'ю ВВС.
Читайте також: На яку угоду з Росією не піде Україна: категорична відповідь Зеленського
На запитання, чи готова Україна поступитися територіями, Півненко відповів, що це "неможливо на цей час".
"Припинення вогню по лінії бойового зіткнення - це ще історія, яку ми можемо зрозуміти. А віддавати території ніхто не буде", - сказав він.
Водночас командувач зазначив, що якщо існуватиме такий наказ від президента Володимира Зеленського - українські військові його виконають. Тому що Україна - правова країна.
"Але ж як сприйме це населення нашої країни і взагалі тоді навіщо було починати оборонятися? Це можна було і тоді домовитися і віддати просто, наприклад, Луганськ і Донбас і на цьому закінчити війну, образно кажучи. Ми дуже багато втратили свого населення і території для того, щоб просто так зупинитися і просто так віддати територію", - наголосив Півненко.
Нагадаємо, Україна, Росія і США з січня ведуть мирні переговори. Перші два раунди пройшли в Абу-Дабі. Третій раунд відбувся 17-18 лютого в Женеві.
Однак домовитися про завершення війни не виходить, оскільки позиції України і Росії розходяться в питанні територій. Країна-агресор шляхом дипломатії хоче отримати весь Донбас, де просування окупантам дається дуже важко.
При цьому Україна хоче, щоб було укладено безумовне перемир'я і будь-які переговори відштовхувалися від поточної лінії розмежування.
Президент України Володимир Зеленський стверджує, що український народ не погодиться на мирну угоду з Росією, в рамках якої агресор отримає контроль над усім Донбасом.
Також Зеленський заявив, що за підсумками мирних переговорів у Женеві Україна та РФ просунулися в питаннях щодо військового напрямку. Однак у політичних, стосовно Донбасу, у всіх сторін різна позиція.