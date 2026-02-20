Якщо буде наказ - виконаємо: командувач НГУ про можливі територіальні поступки

На запитання, чи готова Україна поступитися територіями, Півненко відповів, що це "неможливо на цей час".

"Припинення вогню по лінії бойового зіткнення - це ще історія, яку ми можемо зрозуміти. А віддавати території ніхто не буде", - сказав він.

Водночас командувач зазначив, що якщо існуватиме такий наказ від президента Володимира Зеленського - українські військові його виконають. Тому що Україна - правова країна.

"Але ж як сприйме це населення нашої країни і взагалі тоді навіщо було починати оборонятися? Це можна було і тоді домовитися і віддати просто, наприклад, Луганськ і Донбас і на цьому закінчити війну, образно кажучи. Ми дуже багато втратили свого населення і території для того, щоб просто так зупинитися і просто так віддати територію", - наголосив Півненко.