Если будет приказ - выполним: командующий НГУ о возможных территориальных уступках

На вопрос, готова ли Украина уступить территории, Пивненко ответил, что это "невозможно на данный момент".

"Прекращение огня по линии боевого соприкосновения - это еще история, которую мы можем понять. А отдавать территории никто не будет", - сказал он.

В то же время командующий отметил, что если будет существовать такой приказ от президента Владимира Зеленского - украинские военные его выполнят. Потому что Украина - правовая страна.

"Но как воспримет это население нашей страны и вообще тогда зачем было начинать обороняться? Это можно было и тогда договориться и отдать просто, например, Луганск и Донбасс и на этом закончить войну, образно говоря. Мы очень много потеряли своего населения и территории для того, чтобы просто так остановиться и просто так отдать территорию", - подчеркнул Пивненко.