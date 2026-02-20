Если будет приказ - выполним: командующий НГУ о возможных территориальных уступках

Прекращение огня по линии боевого соприкосновения возможно, но отдавать России территории Украина не будет. Разве что, если будет соответствующий приказ президента.
Как сообщает РБК-Украина, об этом командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко заявил в интервью ВВС.
Читайте также: На какое соглашение с Россией не пойдет Украина: категорический ответ Зеленского
На вопрос, готова ли Украина уступить территории, Пивненко ответил, что это "невозможно на данный момент".
"Прекращение огня по линии боевого соприкосновения - это еще история, которую мы можем понять. А отдавать территории никто не будет", - сказал он.
В то же время командующий отметил, что если будет существовать такой приказ от президента Владимира Зеленского - украинские военные его выполнят. Потому что Украина - правовая страна.
"Но как воспримет это население нашей страны и вообще тогда зачем было начинать обороняться? Это можно было и тогда договориться и отдать просто, например, Луганск и Донбасс и на этом закончить войну, образно говоря. Мы очень много потеряли своего населения и территории для того, чтобы просто так остановиться и просто так отдать территорию", - подчеркнул Пивненко.
Напомним, Украина, Россия и США с января ведут мирные переговоры. Первые два раунда прошли в Абу-Даби. Третий раунд состоялся 17-18 февраля в Женеве.
Однако договориться о завершении войны не получается, поскольку позиции Украины и России расходятся в вопросе территорий. Страна-агрессор путем дипломатии хочет получить весь Донбасс, где продвижение оккупантам дается очень тяжело.
При этом Украина хочет, чтобы было заключено безусловное перемирие и любые переговоры отталкивались от текущей линии разграничения.
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что украинский народ не согласится на мирное соглашение с Россией, в рамках которого агрессор получит контроль над всем Донбассом.
Также Зеленский заявил, что по итогам мирных переговоров в Женеве Украина и РФ продвинулись в вопросах по военному направлению. Однако в политических, касаемо Донбасса, у всех сторон разная позиция.