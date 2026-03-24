Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Це може звучати різко": Сійярто зізнався, що дзвонить Лаврову прямо з засідань ЄС

13:29 24.03.2026 Вт
2 хв
Сійярто зізнався, що дзвонить Лаврову прямо з засідань ЄС
aimg Ірина Глухова
Фото: глава МЗС Угорщини Петер Сійярто (Getty Images)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто визнав, що регулярно контактує з главою російського МЗС Сергієм Лавровим під час закритих зустрічей Ради ЄС.

Очільник угорського МЗС підтвердив факт дзвінків з Лавровим, стверджуючи, що рішення ЄС щодо енергетики, автомобільної промисловості та безпеки безпосередньо впливають на відносини Угорщини з партнерами поза блоком.

"Так, ці питання необхідно обговорювати з нашими партнерами поза межами ЄС. Я спілкуюся не лише з міністром закордонних справ Росії, а й з американськими, турецькими, ізраїльськими, сербськими та іншими колегами до та після засідань Ради ЄС", - зазначив він.

Сіярто додав: "Те, що я кажу, може звучати різко, але дипломатія - це розмови з лідерами інших країн".

Він стверджує, що на міністерському рівні нібито жодні таємниці не обговорюються.

"Кожен міністр приносить свій телефон до кімнати, крім мене. Припущення про наявність будь-яких протоколів безпеки належить до категорії дурості", - сказав міністр.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно видання The Washington Post повідомило, що Сійярто регулярно підтримував зв'язок із Лавровим під час перерв у брюссельських зустрічах.

Через таку тісну комунікацію Росія фактично була присутня за столом переговорів на кожному засіданні Євросоюзу протягом багатьох років.

Ці повідомлення викликали занепокоєння в Євросоюзі, оскільки держави-члени ЄС зобов’язані дотримуватися принципу щирої співпраці, а зміст закритих засідань Ради ЄС вважається конфіденційним.

Тим часом угорський уряд відкидав звинувачення у таких контактах, називаючи їх фейковими новинами.

ЄвросоюзРосійська ФедераціяУгорщинаЛавров